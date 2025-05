Koitmaa lõpetas karjääri nullimänguga: unistuste lõpp!

Kogu mängu Eesti väravasuul seisnud Koitmaa tõrjus kõik 13 Hiina pealeviset ning sai 34-aastaselt karjäärile joone alla tõmmata mängu parima auhinnaga. "Unistuste lõpp! See au ja kuulsus tuleb anda mängijatele minu ees: üks lihtsamaid nullimänge, mis seal salata. Üks-kaks ohtlikku viset olid, aga ülejäänud olid nii hästi kontrollitud, suurepärane võitlus, kõik kiidusõnad maailmas nendele mängijatele ja treeneritele," tõdes Koitmaa.

Koitmaa ütles, et pikast karjäärist jääb talle kõige eredamalt meelde 2018. aasta MM, kui ta valiti turniiri parimaks väravavahiks, aga ka reedene matš hoiab ilmselt kõrget kohta. "Selle lõpu üritan ma elu lõpuni meelde jätta. Nullimäng lõpus, koduseinte vahel - see on imeline hetk."

88 korral Eesti koondist esindanud puurilukk lõpetab karjääri, et veeta rohkem aega koos perega. "Minu prioriteet on praegu kaheaastane ja ma ei saa varastada hokist, mängijatelt minu ees ja kindlasti ma ei taha varastada oma lapse üles kasvamise ajast. Ma tahan olla hea isa ja kui ma tahaks olla hea väravavaht, siis ma peaks seda aega võtma. Elu tuleb peale!" tõdes ta.