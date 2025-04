Shein ja Fredrikstad tõusid Norra kõrgliiga liidriks

Fredrikstad läks kohtumist juhtima Oskar Ohlenschlageri väravatest ning kuigi Sandefjord vähendas avapoolaja lõpus kaotusseisu minimaalseks, taastas Emil Holten esimese kolmveerandtunni üleminuti täpse penaltiga kaheväravalise edu, vahendab Soccernet.ee.

Shein sekkus mängu 56. minutil, vahetades välja penaltist skoorinud Holteni.

Eesti koondise poolkaitsja on Fredrikstadi eest mänginud kolmes kohtumises, sekkudes neist kõigis vahetusmeeste pingilt. 21-aastane eestlane taastus Fredrikstadiga liitumise järel songaoperatsioonist, mistõttu teda Norra kõrgliiga hooaja avakohtumises väljakul ei olnud.

Fredrikstad on esimesest neljast liigamängust võitnud kolm ning hoiab hetkeseisuga tabelis esikohta. Lisaks Fredrikstadile on tabelis üheksa punkti Stavangeri Vikingil, Rosenborgil ja Brannil, neist teine on seni pidanud vaid kolm kohtumist ning omab täisedu.