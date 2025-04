Kanada ja USA jäähokinaised selgitavad taas maailmameistri

USA naiskond jäi esimeses poolfinaalis võõrustava Tšehhi vastu avakolmandikul kaotusseisu, aga viigistas seisu teisel kolmandikul. Mõlemad naiskonnad said võiduväravaks võimalusi, aga ainsana jõudis tabamuseni ameeriklanna Kelly Pannek, kelle värav 49. minutil jäi võiduväravaks.

Ameeriklannad kohtuvad finaalis Kanadaga, kes jäi Soome vastu 46 sekundiga kaotusseisu, aga ei andnud seejärel soomlannadele armu. Kanada viskas avakolmandikul kaks väravat, lisas teisel perioodil veel neli ning pani otsustaval kolmandikul kahe tabamusega võidule punkti.

Kanada väravatesaju jooksul sai kapten Marie-Philip Poulinist koondise ajaloo resultatiivseim mängija. 34-aastane Poulin mängib MM-il 13. korda ning on koondisekarjääri jooksul toonud 88 punkti (39 väravat, 49 väravasöötu), Soome vastu teenis ta kaks resultatiivsuspunkti (värav ja sööt). Teisel kohal on Kanadale 86 punkti toonud Hayley Wickenheiser, kes lõpetas oma karjääri 2016. aastal.

"See ei ole mulle veel kohale jõudnud," sõnas Poulin. "Ma poleks siia ilma oma tiimikaaslasteta jõudnud. Jõudsin naiskonda 18-aastaselt ja sain mängida kõikide oma kangelastega. Sellepärast ma siin olengi, nad panid mind seda mängu veelgi enam armastama."

Kanada on tulnud maailmameistriks 13 korral, ameeriklannad on MM-tiitli võitnud kümme korda. Alates 1990. aastast toimunud suurvõistlusel polegi keegi teine võitnud, ainsana on finaali veel jõudnud Soome, kes kaotas 2019. aastal kodupubliku ees USA-le lisaajal.

"Medali eest võitlemine tuleb alati pingeline. Iga kord kui ameeriklannadega mängima, tulevad nad võitma. Loodame, et oleme suutnud iga mänguga sel turniiril paremaks saada ja oleme järgmises mängus parem kui olime eelmises," sõnas kanadalanna Claire Thompson.

Viienda-kuuenda koha mängus teenis Šveits Rootsi üle 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) võidu. Pronksimäng Tšehhi ja Soome vahel algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 15, finaal kell 19.