Barcelona jalgpallurile määrati vastase intiimpiirkonna puudutamise eest mängukeeld

Intsident leidis aset 10. veebruaril toimunud kohtumises Espanyoliga, kus 29-aastane Leon näis standardolukorra ajal puudutavat vastaste kaitsjat Daniela Caracast kubemepiirkonnast samal ajal talle midagi ka öeldes.

Espanyol on väljendanud juhtunu osas "täielikku rahulolematust ja hukkamõistu" ning on toetanud oma kolumblannast mängijat. Leon ise on aga talle esitanud süüdistusi eitanud ja väitnud, et pole Caracase intiimpiirkonda puudutanud.

"Ma ei ole seda kunagi teinud ja mul pole olnud ka kavatsust rikkuda oma profimängijast kolleegi Daniela Caracase intiimsfääri," teatas Leon, kes jättis keelu tõttu vahele eelmisel nädalal peetud kohtumise Madridi Atleticoga ega osale ka järgmises mängus Sevillaga.

Hispaania kõrgliigat nelja punktiga Madridi Reali ees juhtiv Barcelona vaidlustas liiga distsiplinaarkomisjoni otsuse, aga edutult.

Lisaks 2013-2014 Espanyoli esindamisele ja 2017. aastast Barcelonas mängimisele on Leon käinud 54 korda platsil ka Hispaania esindusnaiskonna särgis.