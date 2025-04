Eesti naiste jalgpallikoondislane on rahvusvahelise projekti patroon

Niidu sõnul on ausa mängu põhimõtted jalgpalli lahutamatuks osaks ning nende hoidmiseks on vaja teadlikkust ja valmisolekut tegutseda. "Sport, eelkõige jalgpall on ilus just seetõttu, et iga mäng algab null-nullist – mõlemal võistkonnal on võimalus võita. Kui me hakkaksime tulemust mõjutama või inimesi mõjutama, kaotaks see oma võlu," ütles Niit. "Jalgpall ei ole ainult see, mis toimub platsil. Selle ümber on ka fännid, toetajad, klubis tegutsevad inimesed – oluline on säilitada puhtus ja ausus ning lasta mängul kujuneda selliseks nagu see just sel päeval kujuneb."

Niidu hinnangul on ennetustöö oluline, sest keerulises olukorras võib teadmatus panna inimest tundma end abituna. "Nii mina kui teised jalgpalliga seotud inimesed võivad sattuda olukorda, kus midagi juhtub. Kui puudub teadmine, mida teha ja kuidas reageerida, siis on oluline, et oleks olemas kindlad juhised ja koolitused, mis aitavad otsustada ja tegutseda," lisas ta.

Integriball 2.0 toob Eesti jalgpallikogukonnale väärtuslikke koolitusi ning aitab kaasa kokkuleppemängude ja kiusamise ennetamisele. Projekt on suunatud noor- ja naisjalgpalluritele turvalise keskkonna loomisele.

Projekti ühe osana koolitasid 2. ja 3. aprillil Eesti jalgpalliklubide ja alaliidu esindajaid eksperdid organisatsioonidest CSCF Foundation for Sport Integrity, United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS) ja Berkeley Global Society (BGS). Kokku oli kahel koolituspäeval üle 60 osaleja. Projekti järgmine samm on viia ennetustegevus võimalikult paljude jalgpalluriteni üle Eesti.

Integriball 2.0 projekti koordinaator on CSCF Foundation for Sport Integrity (Holland), partnerid Eesti, Gruusia ja Rumeenia alaliit, partnerorganisatsioonid United Lotteries for Integrity in Sports (Šveits) ja Berkeley Global Society (Prantsusmaa), toetav partner on UEFA. Tegemist on Erasmus+ projektiga, mida kaasrahastab Euroopa Liit. Integriball 2.0 algas 2024. aasta kevadel.