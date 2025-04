Robert Rooba: meil ongi vaja uut ja noort verd

Tallinnas Tondiraba jäähallis ühiste treeningutega alustanud Eesti jäähokikoondise esialgses koosseisus on üle 30-aastaseid mängijaid ainult kolm – kaitsja Aleksandr Ossipov, väravavaht Villem Henrik Koitmaa ja ründaja Robert Rooba.

"Esimene mõte oli see, et ise hakkad vanaks jääma," muigas Rooba. "Väga tore ja seda ongi vaja, et tuleks uut ja noort verd. Meil on vaja uut energiat ja mängijaid, kes on läbinud meie kõrval naaberriikides tugeva hokikooli ja sellega tõstavad meie keskmist taset."

"Meil on uusi noori, kes olid tähtmängijad U-20 koondises. Tahame neid kasutada," sõnas koondise peatreener Petri Skriko. "Minu arvates on meil täitsa hea seltskond, mängijad on terved ja peaaegu kõik kutsutud on saanud tulla. Pilt on hea."

Viiel-kuuel mängijal on klubihooaeg veel pooleli, aga lõppemas ja nemad liituvad koondise treeningutega esimesel võimalusel. Rünnakul, aga üle aastate samuti kaitseliinis on koondise MM-koosseisu pääsemisel päris tugev konkurents.

"Mis on võib-olla meie kõige nõrgem koht, et kuidas leiaksime ründajate poolel neid, kes suudaksid kanda seda tulemuse tegemise rolli," arutles Rooba. "Selles osas on meil ruumi veel kasvada. Aga meil on noored peale tulemas: Burkov ja Timofejev on teinud noortekoondises ilma ja nad on kindlasti valmis ka meeste koondises suurt rolli täitma."

1. divisjoni MM-turniir Tallinnas algab 26. aprilli ja kestab nädalapäevad. Enne seda peab Eesti koondis neli kontrollmängu, neist kolm Tondiraba jäähallis Leedu ja Hiinaga. MM-turniiri näeb otsepildis ERR-i kanalitest.