Põlveoperatsioonil käinud Karol Metsa hooaeg on lõppenud

St. Pauli andis teada, et mullu sügisel Eesti koondise mängus vigastada saanud Karol Mets käis neljapäeval, 3. aprillil põlveoperatsioonil.

See tähendab, et Metsa hooaeg on lõppenud, vahendab Soccernet.ee.

"Esimest korda tekkisid probleemid põlvekedra kõõlusega 2024. aasta novembris, kui Mets mängis oma viimase võistlusmängu Slovakkia vastu. Praegune protseduur muutus vajalikuks, kuna vaatamata erinevatele taastumismeetmetele ei suudetud saavutada soovitud tulemust kõõluse maksimaalse vastupidavuse osas," teatas St. Pauli sotsiaalmeedias ja soovis Metsale kiiret paranemist.

Enne vigastada saamist Bundesligas kümme kohtumist pidanud 31-aastane Mets postitas sotsiaalmeediasse pildi haiglavoodist ja varasematest mängudest, lisades, et ees ootab taastumisperiood.