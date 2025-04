Arsenali kaitseliini tugitala hooaeg on lõppenud

Londoni Arsenali jalgpallimeeskond teatas, et võistkonna brasiillasest kaitsja Gabriel peab minema operatsioonile ning hooaeg on tema jaoks lõppenud.

27-aastane Gabriel on Arsenali senisest 30 kõrgliigamängust algkoosseisu kuulunud 28-s ja on mänginud suurt rolli selles, et Londoni meeskonnale on Premier League'is sel hooajal löödud kõige vähem väravaid (25).

Teisipäevases kodumängus Fulhami vastu, mis lõppes Arsenali 2:1 võiduga, vahetati Gabriel esimesel poolajal välja ning neljapäeval teatas klubi, et brasiillane naaseb väljakutele alles järgmisel hooajal.

"Gabi läheb lähipäevil reielihase operatsioonile ning alustab seejärel taastumisprogrammi, et olla valmis järgmiseks hooajaks," kirjutas Arsenal. BBC vahendab, et alates Gabrieli debüüdist on Arsenal koos temaga väljakul võitnud 159-st mängust 63,5 protsenti, aga ainult 41 protsenti neist 22 mängust, kus teda pole.

30 mänguga 61 punkti kogunud Arsenal on tabelis Liverpooli (73) järel teisel kohal, kolmas meeskond Nottingham Forest kaotab neile omakorda nelja punktiga.