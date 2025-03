Chock ja Bates tulid kolmandat aastat järjest jäätantsu maailmameistriks

Suurbritannia paar Lilah Fear - Lewis Gibson tegi suurepärase vabatantsu ning kerkis kuuendalt kohalt 207,11 punktiga võistlust juhtima. Teised konkurendid nende tulemust ei ületanud, kuid britid pidid liidritoolilt lahkuma, kui Kanada paar Piper Gilles – Paul Poirier teenis oma kava eest 130,10 punkti, kerkides 216,54 punktiga võistlust juhtima.

Viimasena jääle asunud Chock ja Bates sooritasid viimistletud kava ning teenisid džässi saatel 131,88 punkti, kindlustades 222,06 punktiga oma kolmanda järjestikuse MM-tiitli.

Kui USA ja Kanada paar heitlesid esikoha nimel, siis Fear ja Gibson suutsid tihedas kolmanda koha heitluses alistada Itaalia paari Charlene Guignard - Marco Fabbri, kes teenis vabatantsus 123,42 punkti. Itaallased teenisid kokku 206,46 punkti, kuid jäid Suurbritannia paarist 0,65 punkti kaugusele.

Fearist ja Gibsonist said ühtlasi esimesed Suurbritannia iluuisutajad alates 1984. aastast, kes MM-il medali võitnud.

200 punkti piiri alistas veel kolm paari: USA paar Christina Carreira - Anthony Ponomarenko teenisid 204,88 punktiga viienda koha, Hispaania paar Olivia Smart - Tim Dieck 200,92 punktiga kuuenda koha ning Kanada paar Marjorie Lajoie 200,41 punktiga seitsmenda koha.

Esikümnesse mahtusid veel Prantsusmaa paar Evgeniia Lopareva - Geoffrey Brissaud (194,63 p), USA paar Caroline Green - Michael Parsons (192,47 p) ning Gruusia paar Diana Davis - Gleb Smolkin (190,50 p). Esimesena jäid esikolmikust välja soomlased Juulia Turkkila ja Matthias Versluis, kes kerkisid suurepärase vabatantsuga 20. kohalt 11. kohale (188,95 p).

Enne võistlust:

Lühikava järel on liidrikohal ameeriklased Madison Chock ja Evan Bates, kes püüavad kolmandat järjestikust MM-kulda. Mullu suvel abiellunud paari hooaja tippmark kahe kava kokkuvõttes on 219,85, vabatantsus on nad käimasoleval hooajal saanud 132,12 punkti. Nende isiklik rekord vabatantsus on kaks aastat tagasi teenitud 138,41 punkti, mis on ühtlasi ka maailmarekord.

Kuu aega tagasi peetud Nelja kontinendi meistrivõistlustel jäid Chock ja Bates napilt, vaid 0,53 punktiga alla Kanada paarile Piper Gilles – Paul Poirier.

Bostonis jäid aga Gilles ja Poirier USA paarile rütmitantsus alla pea nelja punktiga. Nende hooaja tippmark vabatantsus on 131,24 punkti, kahe kava kokkuvõttes on nad sel hooajal kogunud 218,46 punkti.

Rütmitantsus sai kolmanda koha Suurbritannia duo Lilah Fear – Lewis Gibson, edestades 0,82 punktiga valitsevaid Euroopa meistreid, Itaalia paari Charlene Guignard'i ja Marco Fabbrit. Fear ja Gibson on sel hooajal rütmitantsu eest teeninud 125,55 punkti, Guignard ja Fabbri aga 128,18.

Mullusel MM-il võtsid Chocki ja Batesi järel hõbeda Gilles ja Poirier ning pronksi Guignard ja Fabbri, kaks aastat tagasi said hõbeda Guignard ja Fabbri ning Gilles ja Poirier teenisid pronksi. Fear ja Gibson on kahel järjestikusel MM-il pidanud leppima neljanda kohaga.