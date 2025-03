Kregor Zirk lendas laskesuusa MK-etapile: ma olen üldse suur spordifänn

Kuidas need kaks päeva on olnud?

Väga lahe! Täna on kordades rohkem inimesi kui eile. Eile oli siin [viipab konkreetsele lõigule raja ääres - ERR] võib-olla kümme inimest, täna on 100-200.

Kuidas see võistluse vaatamine siin käib? Siin on valge riba, Bö käib läbi viis korda kümme sekundit.

Täitsa okei! Väga pikalt me neid ei näe, aga kui liidrid on läinud, siis paari minuti pärast tulevad juba eestlased. Kogu aeg see roteerub. Teises käes on live'is ETV. Siit me otseselt mingit ekraani ei näe, see on natuke nuki taga, aga seal on täna päris palju inimesi.

Kas siin läheb mölluks ka võistluse ajal? Kuidas siin see õhkkond on?

Jaa, väga lärmakas, ma ütleks. Eile oli tõesti pigem vaiksem, aga täna inimestel on pasunad ja asjad kaasas. Inimesi on ise ka rohkem, kaasa arvatud eestlasi.

Mis on sinu motiiv Oslosse tulla?

Esiteks oli hea aeg tulla. Mul endal natuke rahulikum. Teiseks - eks ma olen pikemat aega ka laskesuusafänn olnud ja pool koondist on sõbrad või vähemalt tuttavad. Siis mõtlesimegi elukaaslasega, et tuleme. Kuna vennad Böd ka lõpetavad, siis härra Rene Zahkna ütles, et Norra etapp on üks vingemaid terves kalendris. Siis mõtlesime - miks mitte, siia on nii lihtne tulla otselennuga. Meile elukaaslasega on Oslo varasemalt väga meeldinud. Seepärast tulimegi.

Sa oled maailma tipp täiesti teisel spordialal. Mis insipiratsiooni täiesti teisest spordimaailmast saad?

Ma olen üldse suur spordifänn. Mulle väga meeldib võistlusi vaatamas käia. Muidugi on see väga piiratud ja mul pole alati aega käia vaatamas. Aga kõik suuremad üritused mulle hullult meeldivad. Teisel pool seina on ka väga lahe! Näeb seda hoopis teise nurga alt.

Kas basseini hüppad ka tagasi?

Ma olen end korralikult liigutama hakanud. Basseiniga ka vaikselt tutvun, aga olen rohkem jõusaalis ja ka paar korda suusatamas käinud.

Eestlasi on tohutus koguses. Siin on sinimustvalgeid kohati rohkem kui Norra lippe.

Jah, see on tõsi. Juba siia lennates hakkas see pihta. Kolmveerand lennukit inimesi oli neid, kes tulid siia vaatama. Seal oli juba väga palju tuttavaid ja siin raja ääres oleme väga palju tuttavaid näinud. See on väga tore! Megalahe, et on nii palju Eesti lippe ja üldse eestlasi kohal.

Sa oled ju ka noor isa. Kas väike põnn ka asjast aru saab?

Ta plaksutab kaasa küll vahepeal! See on tore ja ega ta rohkem väga aru ei saa. Eks ta vahepeal toimetab oma toimetamisi ja kui kukil on, siis näeb rohkem. Ma arvan, et temale ka lahe kogemus.

Mis emotsioone tahad siit Oslost veel kahe päeva jooksul saada?

Eks põhilised emotsioonid on kätte saadud: melu nähtud, eestlased nähtud. Ülimalt hea meel on, et kõik kolm naist, kes olid stardis, said ka teise sõitu. Eks homme on grande finale vendade Böde jaoks ja seda ei tahaks nägemata jätta. Eks seda saab homme kõige rohkem oodata ja seda melu siin nautida.