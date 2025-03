EM-il esikümnesse sõitnud Jaama: jõudsin eesmärgini hooaja tähtsaimal võistlusel

Euroopa meistritiitli pälvis 10,7-kilomeetrisel rajal koduseinte toetusel Aapo Viippola ajaga 35.19, soomlastele tagasid kolmikvõidu hõbedaga Eevert Toivonen (+0.06) ja pronksiga Niklas Ekström (+0.23).

Ühtlaselt hea sõidu teinud Mattis Jaama kaotas võitjale 2.18. Mattise noorem vend Olle Ilmar Jaama oli 18. (+3.50), mis andis talle 4. koha U-23 MM-i arvestuses. Kevin Hallop oli 26. (+4.58) ja Andres Rõõm 45. (+7.49).

"Minu selle hooaja eesmärgiks oli jõuda maailma parimatega konkureerides vähemalt ühel korral esikümnesse ja täna rõõmustan selle üle, et jõudsin eesmärgile just hooaja tähtsaimal võistlusel," lausus Mattis Jaama.

"Minu füüsiline vorm on hetkel selline, et see kümnes koht oligi täna maksimum. Rada oli mulle sobivalt tehniline, paaril korral tuli isegi kätega kaardihoidjast kinni haarata, et kaardilugemisel viga sisse ei tuleks."

Naiste klassis võtsid kolmikvõidu rootslannad. 8,2-kilomeetrisel rajal tuli Euroopa meistriks Ella Turesson ajaga 35.19, hõbedale Frida Sandberg (+0.29) ja pronksile Eesti juurtega Anna Aasa (+1.20).

Parima eestlasena oli Daisy Kudre-Schnyder 11. (+2.49). Doris Kudre teenis 15. koha (+3.29), Epp Paalberg oli kohe tema järel 16. (+3.32) ja Liis-Marii Kaso 30. (+11.35).

"Alustasin hästi ja kontrollitult, aga 12. etapil tuli otselõiget tehes sisse suur, ligi kaheminutiline viga ja sellega olid lootused kõrgele kohale kustunud," lausus Kudre-Schnyder. "Veatu sõiduga oleksin täna tõenäoliselt olnud medalikonkurentsis, aga nüüd siis vaid 11. koht."

Doris Kudre: "Mul kogunes raja alguse keerulises labürindis ligi minut jagu vigu, aga edasi sujus sõit hästi. Pikk etapp üheksandasse kontrollpunkti oli minu tugevus, olin sellel etapil kiireim ja tõusin palju kohti. Umbes kümme minutit enne raja lõppu, kui olin viiendal kohal, tuli suusaside kahel korral saapa küljest lahti ja kaotasin sellega palju aega, sellest on väga kahju..."

Epp Paalberg: "Täna oli väga tehniline lühirada. Teadsin, et pean suusakiirust tagasi hoidma, et jõuda täpselt kaarti lugeda. Õnnestuski tulla vigadeta finišisse ja tasuks üks minu karjääri paremaid tulemusi. Suusad töötasid jällegi väga hästi, selle eest suur tänu määrdemeestele!"