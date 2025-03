Tandrevold pole karjääri jätkamises kindel: raske on motivatsiooni leida

Norra laskesuusatäht Ingrid Landmark Tandrevold tõdes Oslos toimuval MK-sarja hooaja finaaletapil, et on mõelnud karjääri lõpetamise peale.

2021. aastal MK-sarja üldarvestuses kolmanda koha pälvinud Tandrevold pälvis reedel kodupubliku ees sprindisõidus 55. koha. Pärast võistlust rääkis 28-aastane norralanna, et mõtleb karjääri lõpetamise peale.

"Eks näis. Mul lihtsalt ei ole tohutut motivatsiooni järjekordselt hooajaks valmistuda. Tunnen, et tegin eelmise aasta jooksul tohutult tööd ja ei saanud sellest mingit kasu," ütles Tandrevold väljaandele Aftonbladet. "Hakkad endalt küsima, et kui palju ma sellesse siis panustada tahan. Eriti kui tunned, et see ei too tulemusi."

Tandrevold on neljakordne maailmameister, kuid kõik võidud on tulnud teatesõitudelt. Individuaalselt on tal auhinnakapis aga kolm MM-hõbedat.

Järgmisel aastal toimuvad Milanos ja Cortina d'Ampezzos taliolümpiamängud, kas norralanna ei taha siis kolmandat korda suurele spordipeole minna? "Ma ei tea, eks näis," vastas ta konkreetselt.

"Hooaja lõpus on loomulik veidi motivatsioonikadu tunda ja see aasta ongi nii läinud. Tunnen, et olen teinud palju tööd ja pole tulemusi saanud, see teeb hooaja väga igavaks ja koormavaks. Tahan veel kodumaal ära võistelda ja siis pean mõtlema, kuidas edaspidi jätkata," lisas Tandrevold.