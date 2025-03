Rehemaa: kui eile ütlesin, et mehed on OM-il esikümnes, siis naised on esikaheksas

"Jah, ootusärevust oli tunda. Mul endal ka süda puperdas ja pidin jooksma ühest kohast teise ja kogu aeg vaatama, mitu sekundit konkurentidega vahe on. Igal juhul oli see põnevuselement olemas. Au tüdrukutele! Nad olid täna väga tublid," kiitis koondise peatreener Aivar Rehemaa.

Rehemaa sõnul jäi ankrunaist Teesi Tuult kripeldama 11. koht, sest rajale pääses ta kümnendana. "Tal pole põhjust pettunud olla. Esimene MM ja peame vaatama, mis tasemelt ja kust ta on tulema hakanud. Kindlasti on see praegu Teesi jaoks pettumus, et kümnendat kohta täna ei tulnud, aga see selleks. Kui ma eile ütlesin, et mehed on järgmisel aastal olümpiamängudel esikümnes, siis naised saavad natukene lihtsama ülesande – nemad on olümpial kaheksa parema hulgas."

"Tegelikult polnud täna kaheksas koht liiga kaugel," jätkas Rehemaa. "Natukene paremini õnnestuda ja usun, et kõik on võimalik. Siin võib spekuleerida, et äkki oleksime pidanud vahetusi kuidagi teistmoodi mängima, aga see on kõik spekulatsioon. Täna on tulemus selline. Peame mõtlema, kuidas järgmisel aastal maksimum välja võtta."