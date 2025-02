Pulles veerandfinaali lõpust: ilmselt jäi veidi kogemuse taha

"Kvalifikatsioon läks üle ootuste hästi. 15. koht on päris hea tulemus. Kaotus Jonna Sundlingule oli küll märgatav, aga ta võitis teist kohta kuue sekundiga, seega viis sekundit teisele kohale kaotada ei olnud väga hull," analüüsis Pulles sprindi eelsõitu.

"Veerandfinaali algus oli hea, lõpp ei läinud aga kahjuks nii, nagu oleksin soovinud. Ma olen nii vähe sellises formaadis sõitnud ja MK-sarjas edasi pääsenud, et ilmselt jäi veidi ka kogemuse taha," arvas sportlane.

Teised eestlased kvalifikatsioonidest edasi ei pääsenud. Naiste arvestuses tegi paremuselt järgmise tulemuse Kaidy Kaasiku (+16,33), kes jäi 31. kohaga esimesena veerandfinaalist välja. 30. koha saanud ameeriklanna Rosie Brennani ajast lahutas teda vaid üks kümnendik. Keidy Kaasiku lõpetas 34. kohal (+16.63), Teesi Tuuli oli 43. (+20,74).

Meestest tegi kvalifikatsioonis parima tulemuse 52. kohal lõpetanud Karl Sebastian Dremljuga (+14,55). "Sõit oli raske. Teadsin, et täna peab väikestviisi ime sündima, et oleks variant edasipääsu peale sõita, aga kahjuks seda ei juhtunud," ütles sportlane. "Eelmise aasta kevadel võtsin eesmärgiks kindlalt veerandfinaali edasi pääseda, aga sellest jäin ma väga kaugele. Juba stardist välja minnes sain aru, et keha ei toimi nii, nagu peaks. Kuni tänaseni oli vormi koha pealt teadmatus, sest olin peale Eesti meistrivõistlusi nädal aega tõbine ja korralikult treenida ei saanud," analüüsis Dremljuga. "Ma loodan, et saan hooaja viimasteks võistlusteks, kaasa arvatud Tallinna maailmakarika etapiks piisavalt ja kvaliteetselt trenni teha, et seal Eesti rahva ees korralik tulemus välja sõita," lõpetas sportlane.

Dremljugale järgnesid eestlastest 56. kohal lõpetanud Henri Roos (+15,17), Martin Himma (+17,79) ja Ralf Kivil (+18,49).

"Täna oligi täpselt selline tunne nagu tulemus. Tõukes ei olnud mingit jõudu. Kurb, aga loodetavasti läheb enesetunne paremaks ja saan end järgmistel sõitudel tõestada," ütles Martin Himma.

"Tehniline sooritus jäi selgelt alla arvestuse," ütles Henri Roos. "Trennis olen suutnud ilusti tõukesse sisse saada, aga võistlustel tuleb iga tõuge võideldes. Võiks lõdvemalt, ökonoomsemalt ja võimsamalt tulla, aga sel aastal ei ole ma sprinti enda jaoks tehniliselt toimima saanud ja päris palju sekundeid läheb sellega kaotsi. Põhiline eesmärk on aga teha hea tulemus 10 km klassikasõidus. Loodan, et seal suudan panna kokku nii tehniliselt kui füüsiliselt korraliku soorituse," lisas ta.

Maailmameistrivõistluste debüüdi teinud Ralf Kivil ütles: "Minu sooritus oli täitsa okei, tegin enda sõidu ära. Rada oli väga raske ja nõudlik. Seetõttu tulid ka suured vahed ja märkimisväärne kaotus võitjale. Põhieesmärk on teha hea sõit 10 km klassikas. Seal on mul tänavusel MM-il parim võimalus heaks tulemuseks."