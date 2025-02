Rehemaa MM-i eel: Eesti koondis on suusapeoks valmis

Neljapäeval on suusaalade MM-il kavas sprindisõidud, kus naistest löövad kaasa Teesi Tuul, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku ja Mariel Merlii Pulles; meestest lähevad sprindis starti Henri Roos, Martin Himma, Karl Sebastian Dremljuga ja Ralf Kivil.

"Võib-olla [neljapäev] on selline päev, kus naiste poolelt on isegi rohkem oodata kui meeste poolelt," ütles Rehemaa. "Kui aluseks võtta selle aasta MK-sari, siis naiste sprindi tulemused on ikkagi paremad kui meestel. Aga see ei tähenda seda, et ka mehed ei võiks üllatada ja mõned väga head sõidud teha."

Trondheimi jäistest ja ohtlikest suusaradadest on enne MM-i räägitud, Rehemaa sõnul eestlased rajaga kimpus ei ole ja on kõik suusapeoks hästi valmis, samuti on raja äärde oodata suurt publikuhulka.

"Vaadates seda, palju pileteid müüdud on ja kuidas siin asjasse suhtutakse, siis need, kes arvavad, et murdmaasuusatamine on kaduv või populaarsust kaotav spordiala, siis need järgmised kaks nädalat näitavad midagi vastupidist," sõnas Eesti koondise peatreener.

Suusaalade MM-ile saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel, ülekanne murdmaasuusatamise sprindi finaalidest algab neljapäeval kanalil ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 kell 13.25.