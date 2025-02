Hermoso ja Rubiales mõlemad kavatsevad kohtu otsuse vaidlustada

Hispaania jalgpallur Jenni Hermoso kavatseb endise jalgpalliliidu pealiku Luis Rubialese kohta langetatud kohtuotsuse edasi kaevata. Täpselt sama plaan on ka Rubialesel.

Hispaania kohus määras 2023. aasta MM-finaalturniiri järel auhinnatseremoonial Hermosot otse huultele suudelnud Rubialesele 10 800 euro suuruse trahvi. Suudlus ei olnud konsensuslik ja Rubiales tunnistati süüdi seksuaalses väärkohtlemises.

Kui Rubiales oli pärast neljapäevast kohtuotsust teatanud, et kavatseb otsuse edasi kaevata, siis hiljem kinnitas sama mängija esindaja Angel Chavarria. "Tal on see kavatsus," tunnistas jurist ajakirjanikele.

Hispaanias ja ka mujal maailmas palju tähelepanu pälvinud kohtuasjas taotles süüdistaja Rubialesele algselt kahe ja poole aasta pikkust vanglakaristust: üks aasta seksuaalse kallaletungi ja 18 kuud selle eest, ta väidetavalt avaldas ta hiljem mängijale vaikimissurvet.

Pärast süüdistuste esilekerkimist 2023. aasta sügisel oli 2018. aastast Hispaania jalgpalliliitu juhtinud Rubiales sunnitud oma positsioonist loobuma. Samuti katkes tema ametiaeg Euroopa jalgpalliliidu UEFA asepresidendina.