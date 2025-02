Koondise peatreener Lindinger: selle sõiduga olen väga rahul!

Kõik neli eestlannat pääsesid sprindisõidust küll jälitussõitu, aga parimana teenis Tuuli Tomingas 32. koha. Pühapäeval tegid nad aga suurepärase esituse, Tomingas kerkis 20. kohale (1; +2.51,7) ning Regina Ermits 51. stardipositsioonilt (1; +3.05,9) suisa 25. kohale.

"Olen superõnnelik, selle sõiduga väga rahul!" ütles peatreener Lindinger. "Ma olin pettunud olukorras, mitte kunagi sportlastes. Tunne on väga hea, kahevõistlus ongi dünaamiline. Me näeme, mis juhtuda võib - tragöödiad ja üllatused."

"Jälitussõidus pole midagi kaotada, pead kõik andma. Laskmine läks suurepäraselt, Tuulil ka," lisas Lindinger. "Asjad ei lähe alati nii nagu tahad, aga ma usaldasin ja ei olnud kordagi närvis. Oleme järgmise nädala osas väga positiivsed, magame rahulikult."

Tomingas pälvis suurepärase koha ja tegi seda läbi raskuste - eestlanna lõhkus suusakepi ning oli siis hädas uue leidmisega, sest varudel polnud rihma küljes. "Algus oli ehmatav, ma ei saanud aru, miks ta grupist maha jäi. Teisel ringil sain aru, et Tuuli on kepi lõhkunud. See jant kestis, ta sõitis põhimõtteliselt kolm ringi ilma rihmata, alles neljandaks ringiks sai kepi ja normaalselt sõitma hakata," ütles Indrek Tobreluts.

Tomingas tegi sellegipoolest vinge võistluse, aga ta heitleb ikka kehva enesetundega. "Ta hommikul tunneb ennast ikka väsinuna. Aega on vähe, haigus on kurnanud organismi ja oleme püüdnud viimaste päevadega teha, mis teha annab. Natuke on aega vaja," ütles Tobreluts. "Ega puhata ei saa - võistlus, päev vahet, võistlus, päev vahet. Ta ei tunne ennast hästi, aga kui täna esimesed kolm ringi selle kepijama tõttu kõrvale jätta, siis tegelikult kannatab võistelda küll."

Susan Külm eksis igas lasketiirus korra ning lõpetas võistluse 39. kohaga (4; +4.12,1). "Igas tiirus tuli natuke midagi juurde. Esimene seeria hoidis paremale, näitasin tahvli pealt, ta tegi parandused, aga teist tiiru ma ei näinud. Trahve igalt poolt korjas, seda oli täna liiga palju," ütles Tobreluts.

Johanna Talihärmal läks pühapäeval kehvasti ning kahe lasketiiruga kogus ta kuus trahviringi. Seejärel sai ta liidritelt ringiga sisse.