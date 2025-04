Tennessee NFL-i klubi astus uude ajastusse

Titans valis oodatult Wardi, kes suutis juba paar kuud tagasi teistest mängujuhtidest eralduda. Ward on 22-aastane ning mängis USA üliõpilasliigas ehk NCAA-s viis aastat, esindades esialgu Incarnate Wordi, siis Washington State'i ning mullu Miamit, kellega võitis põhihooajal 13-st mängust kümme. Ward on tugeva viskekäega enesekindel mängumees, aga ta peab õppima mängima NFL-i ründesüsteemis.

Pärast Titansi valikut sündis üllatus, kui Jacksonville Jaguars tegi kaupa Cleveland Brownsiga, liikudes viiendalt kohalt teiseks. Jaguars valis kiirelt Colorado ülikooli multitalendi Travis Hunteri, kes valiti mullu NCAA kõige paremaks mängijaks. 21-aastane Hunter hakkab tõenäoliselt mängima nii ründes kui kaitses, mida on viimastel aastakümnenditel osaliselt küll tehtud, aga peamiselt jäävad sellised mängijad Teise maailmasõja eelsesse aega.

Pärast Hunterit valis New York Giants mängujuhte jahtiva Abdul Carteri, New England Patriots tugevdas seejärel Will Campbelliga oma ründeliini ning kolm kohta tagasi liikunud Cleveland valis kaitseliinimehe Mason Grahami.

Eelmainitud Travis Hunter valiti mullu NCAA parimaks mängijaks, aga tema ainus konkurent oli Boise State'i ülikooli jooksja Ashton Jeanty, kes läks kuuendana Las Vegas Raidersisse. Vegase klubi on läbinud kevadega suure muudatuse: meeskonda juhendab vanameister Pete Carroll, tiimi juhatusse kuulub legendaarne Tom Brady ning rünnakut juhib sel hooajal kogenud Geno Smith. Jeantyle ennustatakse suurt rolli ning jõulise mängustiiliga jooksja kerkib tõenäoliselt Raidersi rünnaku veduriks.

Kui talendikorje eel kujunes välja konsensus, et Ward on ainus mängujuht, kes väärib varast valikut, siis teiste mängujuhtide osas oli pigem õhus küsimärke. Pärast Jeantyt valiti veel 18 mängijat enne kui New York Giants otsustas Houston Texansilt 25. valiku ära osta. Giants valis Mississippi ülikooli (Ole Miss) mängujuhi Jaxson Darti, kes saab Giantsi peatreener Brian Dabolli juhendamisel teha vajaliku arenguhüppe.

15. valikuga juba mängujuhti jahtiva Jalon Walkeri valinud Atlanta Falcons tegi seejärel huvitava lükke, kui ostis Los Angeles Ramsilt koha. Falcons valis seejärel veel ühe pass rusher'i, Tennessee ülikooli mehe James Pearce'i. Atlanta kaitse on mängujuhtide mahatõmbamises (sack) üks NFL-i halvemaid, aga hinnalipik 26. valiku ostmiseks oli krõbe ning Falcons pidi ära andma järgmise aasta talendikorje avavooru valiku.

Esimese valikuvooru lõpp oli võrdlemisi rahulik, Baltimore Ravens valis söödukaitsja Malaki Starksi, Detroit Lions tugevdas Tyleik Williamsiga kaitseliini, noore mängujuhi Jayden Danielsi juhtimisel tähelennu teinud Washington Commanders tugevdas omakorda Josh Conerlyga ründeliini ning Buffalo Bills valis draft'i kiireima mängija, cornerback Maxwell Hairstoni.

Super Bowlis kohtunud Kansas City Chiefs ja Philadelphia Eagles tegid veel vooru lõpus huvitava tehingu, kui Eagles andis rivaalile mõned valikud, et koha võrra kõrgemale liikuda. Eagles valis kaitsesse linebacker Jihaad Williamsi, Chiefs tugevdas Josh Simmonsiga ründeliini, mis Super Bowlis karmilt lekkima hakkas.

NFL-i draft jätkub öösel vastu laupäeva kahe valikuvooruga, laupäeva hilisõhtul peetakse ülejäänud kolm vooru.