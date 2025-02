NFL-i ekspert: Eagles oli igas mänguelemendis parem

"Ameerika jalgpallis on küll kolm meistritiitlit järjest võidetud, aga see jääb Super Bowli eelsesse aega. Nii mõnelgi meeskonnal on kaks tiitlit järjest tulnud, aga Chiefs oli üldse esimene, kes kolmandal järjestikusel aastal Super Bowli pääses. See oleks olnud ajaloopeatükk jällegi," tõdes ERR-i spordiportaali toimetaja, Ameerika jalgpalli ekspert Kristjan Kallaste. "Laiem NFL-i üldsus natukene lootis, et Philadelphia selle teekonna lõpetab, aga noh, selles mõttes jäime ajaloost ilma jah. Patrick Mahomes oleks võtnud rekordi, mida näiteks ka Tom Brady ei suutnud kunagi kätte saada."

Mis siis läks sellel teekonnal valesti seal viimases peatuses? "Philadelphia kaitseliin väärib siin seda suurt tunnustust. 11 mängijat on väljakul ja üldjuhul kui sa tahad mängujuhti survestada, sa pead saatma rohkem kui neli ehk siis oma selle kaitseliini, aga Eaglesi kaitseliin on lihtsalt nii suurepäraselt kokku pandud, et nad ei pidanud lisakaitsjaid saatma, et survet saada," selgitas Kallaste. "Ma arvan, et süüd mängujuhi peale panna, kuna ta puudutab palli, on lihtne. Aga ma arvan, et Philadelphia Eaglesi kaitse mängis selles isegi suuremat rolli."

Philadelphia meeskond läks finaali juhtima 34:0 teisel poolajal ja vormistas võidu 40:22. Kui ootamatu see kõik oli, mis juhtus? "See on nüüd naljakas tagantjärele vaadates. Võib-olla 34:0 oli rohkem, kui oleks osanud arvata, aga kui enne mängu siin suutsime ikka seda Super Bowli endal peas kas või võrdseks rääkida, siis tegelikult kui sa vaatad neid meeskondi ja vaatad, kuidas Chiefs sel aastal võitnud on – kuigi 15 võitu põhihooajal ja ainult kaks kaotust ja üks neist oli ka siis, kui nad mängisid oma kolmanda koosseisuga põhimõtteliselt, kuna kõik oli otsustatud –, siis oma konverentsis nad play-off'is võtsid need mängud ära, aga tõesti nad Philadelphia näol jooksid vastamisi lihtsalt seinaga," analüüsis Kallaste. "Eagles oli igas mänguelemendis neist parem ja isegi mängujuht Jalen Hurts, kes loomulikult sai siis ründeliinilt head plokid ja püüdjatelt head sooritused. Mängu ei võida kunagi üks mängija ja mängu ei kaota kunagi üks mängija, aga tõepoolest, Eagles oli parem meeskond väljakul New Orleansis."

Milline on olnud Philadelphia Egelesi meeskonna teekond meistritiitlini? "Viimase aastakümnendi jooksul on Eagles tegelikult olnud ikkagi üks NFL-i juhtivaid jõude. Ka varasemalt nad on seal olnud 2000. aastate alguses, kui Kansas City Chiefsi praegune peatreener Andy Reid seda meeskonda juhatas. Aga 2017 hooaja Super Bowlis, nad alistasid New England Patriotsi, mis on üks meeldejäävamaid Super Bowle vähemalt minu jaoks. Kaks aastat tagasi nad kohtusid Chiefsiga, kus siis kaotasid, nüüd võtsid selle revanži ära," jutustas Kallaste. "Ma arvan, suurt au väärib Eaglesi spordidirektor, Howie Roseman, kes siis on selle meeskonna kokku pannud, ta on teinud tihtipeale otsuseid, mis teised tiimijuhid ei teeks, võtnud tiimi mängijaid, kes võib-olla oma eelmises kodukohas ei ole olnud need mängijad ja nad on leidnud tõepoolest seda väärtust ja just odavate lepingutega. Nad on väga osavalt selle meeskonna kokku pannud ja kui praegu koosseisu vaadata, siis suurem osa sellest meeskonnast on tegelikult noored mängijad, kellel on veel mitu lepinguaastat alles, ega me järgmise kahe-kolme aasta jooksul kindlasti ei näe, et Philadelphia kuskile ära ka kukub, kõik staarid on ilusti olemas."