Eksklusiivse klubiga liitunud Barkley aitas Philadelphia divisjonitiitlini

Eagles alistas pühapäeval põhihooaja eelviimases voorus koduväljakul divisjonirivaali Dallas Cowboysi koguni 41:7 ja tuli viimase kolme aasta jooksul teist korda NFC idadivisjoni võitjaks.

Võitjate mängujuhid Kenny Pickett ja Tanner McKee viskasid kahe peale kolm touchdown'i ning Pickett jooksis jalgadega veel ühe, kuid neist suuremat tähelepanu pälvis 27-aastane Barkley, kellest sai kohtumise jooksul üheksas mees liiga ajaloos, kes kogunud ühel hooajal üle 2000 jooksujardi.

Barkley lõpetas kohtumise 167 jooksujardiga ning on sel hooajal kogunud kokku 2005 jardi. Eric Dickersonile kuuluvast ühe hooaja jooksujardide rekordist lahutab Barkleyt vaid 101 jardi.

"Ma ei ürita rekordit püstitada. Loomulikult tahaksin seda enda nimele, aga lõppude lõpuks on meil tähtsamaid eesmärke, millele keskenduda," sõnas Barkley mängu järel.

Märgilise 2000 jooksujardi piiri ületas esimesena 1973. aastal O.J. Simpson. Seejuures sai Simpson sellega hakkama ajal, mil NFL-i põhihooaeg koosnes 14 mängust. Kõigi aegade rekord pärineb 1984. aastast, kui Eric Dickerson kogus 16 mänguga 2105 jardi.

Eagles (13-3) ja Barkley tõmbavad põhihooajale joone alla tuleval pühapäeval, kui võõrustatakse igirivaali New York Giantsit (3-13).

Teised tulemused:

Pittsburgh Steelers - Kansas City Chiefs 10:29

Houston Texans - Baltimore Ravens 2:31

Chicago Bears - Seattle Seahawks 3:6

New England Patriots - Los Angeles Chargers 7:40

Cincinnati Bengals - Denver Broncos 30:24 (la.)

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 13:9

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 48:14

New York Giants - Indianapolis Colts 45:33

New Orleans Saints - Las Vegas Raiders 10:25

Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans 20:13

Buffalo Bills - New York Jets 40:14

Cleveland Browns - Miami Dolphins 3:20

Minnesota Vikings - Green Bay Packers 27:25

Washington Commanders - Atlanta Falcons 30:24 (la.)