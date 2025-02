Tamm lõi Sloveenia kõrgliigadebüüdis oma esimese värava

Liidrikohal paiknev Olimpija võõrustas talvepausilt naastes 19. voorus kuuendal positsioonil olevat Primorje võistkonda. Mäng oli kestnud vaid kolm minutit, kui Tamme löök tabas latti. Kaheksandal minutil viis Tamm Marko Bresti filigraanse eeltöö järel Olimpija juhtima, vahendab Soccernet.ee.

"Hea tunne on just selle pärast ka, et mu viimane ametlik mäng oli novembris koondise eest Slovakkia vastu ja värav, kui ma ei eksi, tuli Kuressaares - ehk ühest oli möödas rohkem kui kaks kuud ja teisest kolm. Ründajana on alati see tahe väravaid lüüa ja see sai kohe rahuldatud," rääkis Tamm Soccernet.ee-le.

19 mänguga 42 punkti teeninud Olimpija on hetkel Sloveenia tugevuselt esimene meeskond.

Olimpija võidumängu tipphetked (Tamme värav alates 0.49):