Iluuisutamise EM-i paarissõidu favoriidid tulevad Itaaliast

2023. aasta oli Itaalia paarissõitjate Sara Conti ja Niccolo Macii jaoks edukas - võitnud Espoos iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel kulla, tulid nad kevadel Jaapanist MM-ilt tagasi pronksmedaliga. Ent 2024. aasta nii edukaks ei kujunenud: EM-il Kaunases olid tiitlikaitsjad alles kuuendad, ka MM-il lepiti kuuenda kohaga. Tänavusele EM-ile tuldi siiski taas medalimõtetega.

"Eelmine aasta ei läinud meil kõige paremini, aga oleme väga palju tööd teinud oma kava ja tunnetusega," lausus Conti ERR-ile. "Meil on ülihea meel siin olla, see on väga tore, sest just siin tegime 2022. aastal oma EM-i debüüdi ja tahame ka seekord oma esitust nautida."

Macii lisas, et küllap on tiitlit lihtsam kui kaitsta, aga ainult siis, kui sa ei ole seda varem teinud. "Nüüdseks oleme jõudnud maailma tippu. Teame, kuhu võime küündida, nii et ükski võistlus pole meie jaoks enam lihtne," lausus itaallane. "Lihtne on see ehk siis, kui sa ei oota midagi, lihtsalt uisutad ja naudid seda, aga kui pinge on peal, pead oskama sellega toime tulla."

Conti ja Macii ühed suuremad konkurendid on just kaasmaalased. Mullused kullavõitjad Lucrezia Beccari ja Matteo Guarise jätavad hooaja Beccari vigastuse tõttu vahele, ent Kaunases pronksi võitnud Rebecca Ghilardi ja Filippo Ambrosini on kohal, samuti veel üks Itaalia paar.

"Väga tore on nendega koos olla, me isegi treenime koos samas jäähallis," rõõmustas Macii sellegipoolest. "Igapäevane koosolemine aitab meil üksteist tagant tõugata, piire nihutada, et pidevalt endast aina rohkem anda. Samuti on tore siinsete teiste uisutajatega koos sõita. Kui teised tiimid on meile nii lähedal, viib see meidki sammu võrra edasi."

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused algavad kolmapäeval paarissõidu lühikavaga, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanded algavad kell 14.00. Kolmapäeva õhtul on kavas naiste lühikava, kus tuleb jääle ka Niina Petrõkina, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.30.