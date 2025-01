NFL: Washington lõpetas uustulnuka juhtimisel pika võidupõua

NFC konverentsis kuuenda koha teeninud Commanders kohtus play-off'i avaringis kolmanda asetusega Tampa Bay Buccaneersiga ning läks teise veerandi alguses touchdown'iga 7:3 juhtima, kuid poolajaks oli tablool 10:0 viik.

Kodupubliku ees mänginud Tampa Bay läks kolmandal veerandil 17:13 juhtima, aga dünaamilise mängujuhi Jayden Danielsi juhitav Washingtoni rünnak vastas ning asus ise 20:17 juhtima. Buccaneers viigistas neli minutit enne mängu lõppu väravalöögiga, aga Daniels viis seejärel oma klubi väravalöögi kaugusele.

Zane Gonzalez löök tabas posti, aga läks põrkest sisse ning Washington teenis 23:20 (10:10) võiduga edasipääsu teise ringi. Tegemist oli Commandersi esimese võiduga play-off'is pärast 2006. aastat.

Washingtoni klubi on elanud viimased aastakümnendid keskpärasuses ning viimased hooajad on olnud eriti kesised. Tänavuse hooaja eel vahetus aga klubi omanik, juhatus ning peatreener. Lisaks valis Commanders draft'is teise valikuga Danielsi, kes võidab suure tõenäosusega aasta parima uustulnuka auhinna ning on Commandersi võistkonna tulevikku täielikult muutnud.

Washingtoni ootab teises ringis ees aga NFC esinumber Detroit Lions, kes sai avaringis vabapääsme. Philadelphia Eagles alistas Green Bay Packersi 22:10 ning ootab oma vastast Los Angeles Ramsi ja Minnesota Vikingsi vastasseisust, mis leiab Eesti aja järgi aset öösel vastu teisipäeva.

Los Angelest laastavate põlengute tõttu võõrustab Rams Vikingsit Arizonas.

AFC poolel kohtub samuti vabapääsme saanud tiitlikaitsja Kansas City Chiefs Houston Texansiga, kes alistas kodus Los Angeles Chargersi 32:12. Baltimore Ravens alistas kodus kindlalt divisjonirivaali Pittsburgh Steelersi 28:14 ning kohtub teises veerandfinaalis Buffalo Billsiga, kes teenis kodupubliku ees Denver Broncose vastu kindla 31:7 võidu.

Super Bowl toimub Eesti aja järgi öösel vastu 10. veebruari.