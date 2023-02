NFL-i ekspert: Super Bowl esindab kõike seda, mis teeb Ameerikast Ameerika

Super Bowli võitis Kansas City Chiefs, kes alistas pühapäevases finaalis 38:35 Philadelphia Eaglesi. Sealjuures on Chiefs viimase nelja aasta jooksul finaalis mänginud juba kolm korda, selle perioodi jooksul on pühapäevane võit neile teine. Tiimi superstaariks on 27-aastane mängujuht - quarterback - Patrick Mahomes.

"Selle viie aasta jooksul, mil ta on NFL-is põhimängujuht olnud, on Chiefs igal aastal Super Bowlist olnud vähemalt ühe mängu kaugusel ja suuresti on see Patrick Mahomesi talendi õlul. Tema tähelend on olnud üks lennukamaid, kui mitte lennukaim NFL-i ajaloos," rääkis Kallaste kahekordsest NFL-i kõige väärtuslikumast mängijast.

"Kui sa esimest korda seda mängu vaatad, siis see venib tõesti, aga kõik, mis seal väljakul toimub, on läbimõeldud; kõigel on põhjus," iseloomustas Kallaste armastatud spordiala. "Sa teed esimesel veerandajal mingi ründekombinatsiooni, teades, et teed seda neljandal uuesti ja tead, kuidas kaitse sellele reageerib. See on pidev üksteise lugemine, võib-olla lähim asi lahingule, aga kõige modernsemas ja sportlikumas mõõtmes. Reeglistik on tõesti kohati keeruline, aga mängu eesmärk on viia pall ühest väljaku otsast teise ja seisakud on osa mängust, mille jooksul tehakse taktikalisi otsuseid."

Ameerika jalgpalli hooaja lõpetav Super Bowl ehk AFL-i ja NFC konverentsi võitjate vaheline matš on USA teleaasta oodatumaid sündmusi; 30-st USA ajaloo vaadatuimast telesaatest moodustavad Super Bowlid 29, ainsana erandina pääseb esikümnesse sarja "M*A*S*H" viimane osa. Mullust matši vaatas USA-s näiteks 101 miljonit inimest.

"USA kultuur on suuresti meelelahutuslik, Super Bowl esindab kõike seda, mis teeb Ameerikast Ameerika ja tänapäeval on ka muu maailm hakanud seda aina rohkem jälgima. Ameeriklaste jaoks ongi NFL-i pühapäev püha ja Super Bowl on hooaja kulminatsioon. See ei jäta kedagi Ameerikas külmaks, seda sündmust on raske sõnadesse panna: ühel pühapäeval aastas võtab see täielikult USA üle," selgitas Kallaste.