Vanem Bö osaleb järgmisel MK-etapil vaid ühisstardist sõidus

Norra laskesuusakoondis avalikustas esmaspäeval koosseisu sel nädalavahetusel toimuvaks MK-etapiks Prantsusmaal ning selgus, et Tarjei Bö jäetakse sprindisõidust ja jälitussõidust eemale.

Norra koondis sõidab Annecy–Le Grand-Bornandi MK-etapile seitsme mehega, aga neljapäevaseks sprindiks ja laupäevaseks jälitussõiduks pääsevad rajale neist vaid kuus.

Valikust jäi välja 36-aastane Tarjei Bö, aga vanem Bö vend on kvalifitseerunud pühapäevaseks ühisstardist sõiduks. "MK-sarja esimesed 25 pääsevad ühisstardist sõitu, neile lisanduvad viis võistlejat Le Grand-Bornand'i esimeselt kahelt võistluselt. Tarjei on nende 25 seas," selgitas Norra koondise spordidirektor Per Arne Botnan.

Oma võimaluse saab 23-aastane Martin Uldal, kes teenis Hochfilzeni MK-etapil sprindis seitsmenda ja jälitussõidus viienda koha. Botnan tõdes, et Norra koondise koosseisu kokku pannes on häid valikuid rohkem kui vabu kohti.

"Meil on vinge konkurents ja lisaks kõigile neile, kes on sel hooajal MK-sarjas võistelda saanud, on meil IBU karikasarjas palju noori, kes samuti uksele koputavad," ütles Norra koondise spordidirektor.

Norra koondis kinnitas ühtlasi, et Hochfilzeni etapi südame rütmihäirete tõttu vahele jätnud Ingrid Landmark Tandrevold ei võistle samuti järgmisel MK-etapil. Ühtlasi jääb kõrvale Juni Arnekleiv, kes on viirusest taastumas.

Nädalavahetusel astub seega võistlustulle Ida Lien, kes teeb oma MK-debüüdi.

Le Grand Bornandi MK-etapp algab neljapäeval meeste sprindisõiduga, reedel sprindivad ka naised. Jälitussõidud toimuvad laupäeval, ühisstardist sõidud pühapäeval. Kõik võistlused on nähtavad ETV kanalitel ning ERR-i spordiportaalis.