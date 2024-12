Differt: EOK B-taseme palgaga pole võimalik ära elada

Tänavune Eesti edukaim olümpialane naasis sissetallatud rajale, sest sihtasutuses Läänemaa Haigla teenis ta igapäevaleiba varemgi, kirjutab Õhtuleht.

Aprillis 2023 täitus tublil sportlasel seal kaheksas aastaring. Seejärel pühendus ta aga täielikult vehklemisele.

"Esiteks tundsin, et tahan ikkagi vaheldust. Teine suur põhjus oli aga see, et Eesti olümpiakomitee B-taseme palgaga pole võimalik ära elada. Majanduslikel kaalutlustel saigi see samm astutud," rääkis Differt otsekoheselt, miks ta uuesti kannapöörde sooritas.

EOK B-tasemel on Eestis sportlased, kes on olümpiaalal saavutanud OM-il 4.-10. koha, MM-il 4.-8. koha või EM-il 2.-3. koha. B-taseme palgafondiks on 1600 eurot kuus ja ettevalmistustoetuseks 1650 eurot.

Loe täispikka artiklit Õhtulehest.