Tänavused male Eesti meistrivõistlused peetakse olümpiasüsteemis

12.-19. detsembril toimuval avatud turniiril osaleb 16 mängijat, sealhulgas Eesti naiste esinumber ja rahvusvaheline meister Mai Narva, ning 14.-19. detsembril toimuval naiste turniiril osaleb kaheksa mängijat.

Käesoleval aastal viiakse Eesti meistrivõistluste finaalturniirid läbi olümpiasüsteemis, mis tähendab, et võitja selgitamiseks peetakse matšid, mille kaotaja langeb võistlusest välja.

Publiku jaoks teeb selle formaadi eriti põnevaks asjaolu, et tavamale matši viigilise tulemuse korral mängitakse kiiremas tempos lisapartiid ning vajadusel nn armageddon-partii, kus valgete malenditega mängijal on viis minutit ja mustade malenditega mängijal neli minutit aega ning valge peab edasi pääsemiseks kindlasti võitma.

Paaritutel kuupäevadel algavad mängud kell 13.00, paaris kuupäevadel kell 15.00. Avatud turniiri avamine toimub 12. detsembril kell 14.30. Avamisel osaleb ka Eesti Maleliidu president Joakim Helenius.

"Maleliidu eesmärk on malemängijate arvu Eestis märkimisväärselt tõsta, eriti noorte hulgas. Male õpetab noortele loogilist mõtlemist, mida on vaja kui me tahame, et Eestist saaks teaduse- ja IT-sektori väike hiiglane," kommenteeris Helenius Eesti meistrivõistluste eel.