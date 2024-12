Selgusid TV 10 Olümpiastarti uue hooaja võistkonnad

Selgunud on TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooajal osalevad koolide võistkonnad. Tiitlikaitsjatena tulevad starti pealinna Jakob Westholmi Gümnaasium ja saarlaste Orissaare Gümnaasium.

"See on selline heas mõttes hullude lapsevanemate suur töö ja entusiasm, mis siis nüüd kuidagi vormus nii ägedal viisil esimese kohaga," ütles juunis võidutšeki vastu võtnud Jakob Westholmi Gümnaasiumi võistkonna eestvedaja Kaia Kollo. See oli Westholmi õpilastele tiimiga esimeseks üldvõiduks sarjas.

"Oleme üle poole sajandi käinud sarjas võistlemas. Selline pisik on jäänud sisse ja kohtume jälle," ütles suvel Orisaare Gümnaasiumi võistkonnaga võitu tähistanud kogenud treener Endel Tustit. Orissaare võistkond on sarjas esikoha võtnud juba tosin korda.

Sarjas võistlevad 10-14-aastased noored kergejõustikualadel ja kõige enam koolitiime osaleb seekord Harjumaalt. Uuel hooajal võistleb sarjas kümme Harjumaa kooli võistkonda. Kõige kiirem registreeruja oli Väike-Maarja Gümnaasium. Ajaloo edukamatest on lisaks Orissaarele jätkuvalt oma võistkonnaga konkurentsis Rakvere Reaalkool ja Parksepa Keskkool.

Sarjas osalevad võistkonnad on jaotatud vastavalt põhikooli õpilaste arvule kahte gruppi. Punktide püüdmist alustavad kooli võistkonnad sel laupäeval Võrus uue hooaja esimesel vabariiklikul etapil. Kooli võistkonda võib kuuluda igas vanuseklassis igal alal kaks võistlejat ja parima võistkonnaliikme tulemus läheb vastavalt alalt kokkuvõttes ka punktitabelisse.

54. hooajal kuuluvad vanemasse gruppi 2011.-2012. aastal sündinud poisid (PV) ja tüdrukud (TV) ning nooremasse gruppi 2013. ja hiljem sündinud poisid (PN) ja tüdrukud (TN).

TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooajal osalevad kooli võistkonnad

I grupp – koolis õpib 251 või enam õpilast

Jõgeva Põhikool

Jõhvi Kesklinna Kool

Järveküla Kool

Jüri Kool

Karksi-Nuia August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

Kindluse Kool

Kose Gümnaasium

Kuusalu Keskkool

Kuressaare Hariduse Kool

Kuressaare Nooruse Kool

Laagri Kool

Paikuse Kool

Peetri Lasteaed-Põhikool

Põlva Kool

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikool

Rakvere Reaalkool

Räpina Ühisgümnaasium

Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasium

Tallinna Nõmme Põhikool

Tõrva Gümnaasium

Türi Põhikool

Saku Gümnaasium

Valga Põhikool

Viljandi Jakobsoni Kool

Viljandi Kesklinna Kool

Väike-Maarja Gümnaasium

Ääsmäe Põhikool

Ülenurme Gümnaasium

II grupp – koolis õpib 250 või vähem õpilast

Selles grupis saavad koolid moodustada ka ühisvõistkondi. Ainus tingimus on, et ühisvõistkonna moodustanud koolide põhikooli astmes õppivate õpilaste koguarv poleks suurem, kui 250 õpilast.

Haljala Kool

Orissaare Gümnaasium

Parksepa Keskkool

Roela Kool / Simuna Kool / Võsu Kool

Ruila Põhikool

Toila Gümnaasium

Võistkondlik paremusjärjestus mõlemas grupis selgub nelja üksikalade etapi ja mitmevõistluse kokkuvõttes. Nii üksikaladelt kui mitmevõistlusest läheb võistkondlikku arvestusse konkreetsel alal parema võistkonnaliikme tulemus. Üksikaladest arvestatakse igale võistkonnale 32 kavas olnud alast 31 parema ala punktid. Arvestus käib TV 10 punktitabeli järgi. Kirja läheb üheksa üksikala poiste vanema (PV), üheksa üksikala poiste noorem (PN), kaheksa üksikala tüdrukute vanema (TV) ja kuus üksikala tüdrukte noorem (TN) vanusegrupist.

Finaaletapile (mitmevõistlus) pääseb üksikalade paremusjärjestuse alusel 20 paremat võistkonda. Finaali pääsenud koolide üksikalade punktisummale liidetakse võistkonna saavutatud parem mitmevõistluse tulemus igas vanuseklassis (kokku neli tulemust).

Eelmisel hooajal kogus esimese grupi võitja Jakob Westholmi Gümnaasiumi võistkond 43 405 punkti ja teise grupi võitjana sai Orissaare Gümnaasium kokku 36 921 punkti.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp on kavas sel laupäeval 7. detsembril kell 12 algusega Võru spordikeskuses. Teleekraanile jõuab uue hooaja avaetapp neljapäeval, 12. detsembril kell 10.00 ja kell 18.45 ETV2 kanalil.

Avaetapil saab punkte püüda kaheksal alal:

PV 60 m jooks, teivashüpe

PN 60 m jooks, kõrgushüpe

TV 60 m jooks, kuulitõuge

TN 60 m jooks , kõrgushüpe