Uus staadion ja paremad tingimused aitasid Põlva TV 10 sarjas kolmandaks

Kuigi Põlva au ja uhkus on käsipall, siis sellega Põlva noorte spordihimu ei lõppe. Nimelt on Põlva kooli võistkond juba aastaid edukalt osalenud ka TV 10 olümpiastarti sarjas.

Põlva koolis on eraldi huviring TV 10 Olümpiastarti sarjas võistlevate noorte jaoks. Juba 40 aastat on poisse ja tüdrukuid õpetanud Aivar Haan, kelle tundides sportis koolipoisina ka TV 10 sarjast kümnevõistluse MM-hõbemedalistiks kasvanud Maicel Uibo. Praegu tegutseb Haan abitreenerina noorema juhendaja Toomas Kivendi kõrval. Tublisid tulemusi on Põlva õpilased saavutanud üsna järjepidevalt.

"Üks kõrghetki oli 2008-09. Nendel aastatel olime ka kooli võistkonnana korra teisel ja korra kolmandal kohal oma kolmekümne kooli hulgast vabariigis. Vahepeal oli 10-15 aastat väikest seisakut, aga Toomas Kivendi tulekuga meie kooli ja olude paranemisega on ka tulemused paranenud," rääkis Haan.

Põlva kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Põlva spordikooli treener Toomas Kivend on ka ise saanud karastuse TV 10 sarjas. 1982. aasta finaalis saavutas ta vanemate poiste üheksavõistluses teise koha. Nüüd tegeleb kergejõustikuga ka tema poeg Marten. Just tublid noored lisavad talle treeneritööks motivatsiooni.

Ei saa aga salata, et edu saavutamiseks ainult tahtest ei piisa. Nii teevad mõned noored nagu 14-aastane Mihkel Padar kergejõustikutrenni lausa neli-viis korda nädalas ning see tasub ka ära.

Treenimisvõimaluste üle Põlvas nuriseda ei saa. On nii suur kui ka veidi väiksem staadion ja lisaks siseruum füüsilise võimekuse arendamiseks.

"Siinne staadion on ju olemuselt super. Puudu on veel tribüünihoone ja olmehoone: millal need tulevad, seda me ei tea, aga treeningtingimused on head," kinnitas Kivend.

Siseruum valmis tänu sellele, et kooli söökla ehitati teise tiiba ja nii jäi üks ruum vabaks. Kui esmapilgul tundub saal väike, siis tegelikult on kogu ruum aga väga efektiivselt kasutatud. Kivendi sõnul saab just seal tehtud kõik must töö.

"See on nagu väike kergejõustikuhall, kus me siis jookseme, võimlemine, akrobaatika, kõrgushüpe. Siin on köied-rõngad, seal on võimlemiskang. Kõik sellise musta töö teeme siin ära," lisas Kivend.

Väiksel staadionil Põlva Kooli TV 10 sarja võistkond enam trenni ei tee. Küll aga enne kui valmis suur ja uus staadioni, sai ka see pidevalt kasutust.

"Algselt, kui mina siia tulin ja uus staadion valmis ei olnud, siis me tegime osa trenne täitsa siin. Siin on korralik jooksurada, 200 meetrit, kaugushüppekastid, siin olid kõrgushüppematid, teivast õppisime siin, panime matid liivakasti. Kõik asjad saab siin ka ära teha väikestega," tõdes Kivend.

Nii head pole tingimused alati olnud. Aivar Haan on treeninguid läbi viinud hoopis teistsugustes oludes. "Seesama staadion on viiskümmend aastat vana. Ja on olnud siin asfaltkattega rada, on olnud kummiplaadid maas ja nüüd siis viis aastat oleme siis juba kaasaegsel staadionil," meenutas Haan.

Kaasaegsete treenimisvõimaluste kõrval peab aga olema ka treener, kes on noortele eeskujuks. Nii on Toomas Kivend valmis alati lastele ka harjutusi ette näitama. Tänavu saavutas Põlva Kooli võistkond TV 10 Olümpiastarti sarjas kolmanda koha.