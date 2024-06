TV 10 sarja võitis 43 aasta järel Tallinna kool: meil on nii ägedaid lapsi!

"See on selline heas mõttes hullude lapsevanemate suur töö ja entusiasm, mis siis nüüd kuidagi vormus nii ägedal viisil esimese kohaga," rääkis Kollo ERR-ile.

"Alustasime väga väikeselt, et keegi võiks osaleda individuaalselt; siis juba mõte, et vaadake - piirkondlikel etappidel on nii palju Westholmi lapsi osalemas, et paneks tiimi välja, et kool siis maksab osalemistasu ja me olime nii õnnelikud. Eelmine aasta vaatasime, et me pääseme äkki viimasena finaali ja olime jälle jube õnnelikud. Ja see aasta vaatasime, et meil on nii palju ägedaid lapsi, kõik hakkas ise elama, kõik innustasid üksteist ja see on tõesti väga-väga kihvt!" lisas Kollo.

Eduka Westholmi tiimi noored harjutavad erinevate Tallinna klubide treenerite juures. Punkte koguti detsembrist juunini kestnud hooaja jooksul 35 alalt. Kaia Kollo lapsed Mirtel ja Oskar said finaalis mitmevõistluses neljanda koha.

"Tiimitunnet on absoluutselt sajaga. Kõik inimesed on nii toredad, kes meil on tiimis ja isegi - ma ei taha öelda rivaalid, aga vastased - on ka kõik nii toetavad. Kõik on lihtsalt nii toredad," kinnitas Mirtel Kollo.

"Lapsed on mulle pika puuga ära teinud," ütles Saaremaalt pärit Kaia Kollo, kes võistles kooliõpilasena ka ise TV 10 sarjas. "Ma olin selline tagasihoidlik maalaps, kes tuli suurde linna ja vaatas suurt staadionit, et vau, kui äge! Mul on väga positiivsed mälestused, aga mul ei olnud selliseid säravaid saavutusi, esikuuik oli minu jaoks kättesaamatu. Igatahes minu jaoks see oli midagi suurt, vägevat ja uhket, kus ma Saaremaa tüdrukuna ikka väiksena käisin ja siiamaani see on tore," meenutas Kollo.

TV 10 ajaloo üks edukamaid koole Orissaare Gümnaasium, keda Kaia Kollo sarjas võisteldes esindas, tuli tänavu väikeste koolide arvestuses võitjaks.

Westholmi võistkonda esindasid vabariiklikel etappidel Mirtel Kollo, Oskar Kollo, Rosalie Trööp (treener Heiko Väät), Karol Kivi (treener Mairo Tänav/Tänak), Mette Marii Pain (treener Kädy Tänav/Tänak), Kiara Sööt, Kimbra Sööt, Kigor Sööt, Madli Heinmaa (treener Ene Valge), Horre Kuusk (treener Marius Unt), Hugo Aas (treener Erki Mitman) ja Frank Rohtla (kehalise kasvatuse õpetaja Jürgen Soo).

Tallinna koolidele oli see 53-aastase ajalooga sarjas alles teine üldvõit. Esimene saadi 1981. aastal, kui saarlasi ja mulke edestades oli parim Tallinna 32. Keskkooli võistkond.

Juba sügisel on võimalus oma kooliga taas võistelda TV 10 Olümpiastarti sarjas. Reegleid ja statistikat saab vaadata TV 10 sarja kodulehelt.