TV 10: Kuhu on jäänud Ida-Virumaa õpetajate entusiasm?

Tiimi eestvedaja on kooli kehalise kasvatuse õpetaja Viktor Predbannikov, kes jõudis kergejõustikuni juhuse kaudu - viienda klassi poisina plaanis ta hoopis minna korvpallitrenni.

"Korvpallurid olid sõitnud võistlustele ja nii ma sattusin kergejõustiklaste trenni. Pärast trenni küsis treener, kas mulle meeldis. Vastasin jah, ta kutsus mind tagasi. Nii jäingi kergejõustikusse, pärast sain spordis ka kõrghariduse. Tegelesin mitmevõistlusega ja see on mind treeneritöös aidanud, sest on tulnud tegeleda kõikide aladega," sõnas Predbannikov.

Tema sõnul täiendavad treeneritöö ja kehalise kasvatuse õpetaja töö teineteist. "Kehalise kasvatuse õpetaja töö on omalaadne, sest lapsed käivad tunnis ja lähevad minema. Kergejõustikugrupiga elad sa teistsugust elu, töötad eesmärgi nimel. Trenni tulevad lapsed, kes on sellest huvitatud ja kes tahavad midagi saavutada. Minu ülesanne on neid selles aidata," sõnas Predbannikov.

Ida-Virumaa koolid pole väga aktiivselt TV 10 sarjas riiklikul tasandil kaasa löönud, kuigi sarja algusaastatel oldi usinad ja edukad. Predbannikovi eestvedamisel on Jõhvi Kesklinna Koolis alati olümpiavaimust lugu peetud, aastaid on läbi viidud kooliolümpiat.

"Kooliolümpia on selleks, et seal osalejad saaksid aimu, kuidas olümpiale pääseda ja mis üldse on olümpiamängud ja olümpiavaim. Tundsin olümpiatunnet omal nahal, kui käisin olümpial vabatahtlikuks. Sain aru, kui suurejooneline see üritus tegelikult on," sõnas õpetaja ja treener.

Vihmasel päeval koolistaadionil harjutanud Jõhvi Kesklinna Kool sai oma esimesel TV 10 hooajal suurte koolide seas 11. koha. Ala harrastamiseks on olud Jõhvis viimastel aastatel paranenud ja oma silmadega saab näha ka maailma tippude sooritusi. Nii on lootust, et järgmistel hooaegadel osaleb TV 10 sarjas veelgi Ida-Virumaa võistkondi.