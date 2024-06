TV 10: Noore energiaga edukas Paikuse tiim

TV 10 sarjal on oma punktitabel, mille alusel selgub paremus nii mitmevõistluses kui koolitiimide vahelises mõõduvõtus. Suurte koolide seas saavutas tänavu teise koha Pärnumaal asuva Paikuse Kooli võistkond, kes osaleb sarjas oma tiimiga alles kolmandat korda. Kui mullu oldi kaheksandad, siis nüüd korrati oma debüütaasta tulemust.

Paikuse kool asub Pärnu külje all, seal õpib rohkem kui 600 õpilast. Koolis on olemas väga head võimalused sportimiseks ja liikumiseks, õues on olemas staadion, väljak erinevate pallimängude jaoks, rulapark ja ronimisala. Talvel saab staadionist aga hoopis suusarada, koolis sees saab kasutada võimlat, aeroobika- ning maadlussaali ja jõusaali.

"Meie õpilased liiguvad palju ja õpetajad liiguvad palju. Meil on väga tublid liikumisõpetajad, kes suudavad motiveerida. Üks asi on ka see, et me tunnustame igal kevadel sportlasi," ütles Anne Kalmus, Paikuse Kooli direktor.

Kooli lõpuaktusel paistis silma, et ka spordivõistlustel osalemise eest jagati hulganisti kiituskirju. Paikuse koolist on tuule tiibadesse saanud näiteks just Roomas toimunud EM-il võistelnud sprinter Ann-Marii Kivikas, kes oli edukas ka TV 10 sarjas. Üks viiest liikumisõpetajast, kergejõustikuga isegi tegelenud Andres Kutser ütles, et noored tahavad võistelda ja tunnustus inspireerib. "Aukohal on kergejõustik ja TV 10 Olümpiastarti," sõnas treener.

TV 10 sarjas osaleti võistkonnaga kolmandat korda ja tiim pandi kokku hakkaja 29-aastase liikumisõpetaja Reili Kaljundi initsiatiivil, aga võistlustel käib abiks ka Kutser. Debüüthooajal saavutati võistkondlikult teine koht. Trenni tehakse Kaljundi juhendamisel, aga koolist kümne kilomeetri kaugusel Pärnus.

"Seal on ikkagi tegelikkuses natuke paremad võimalused, staadionil on näha, et meil ei ole teivashüppematti ja siseperioodil on tingimused väga kehvad. Unistus on saada siia Paikusele väike ring. Just noorematele lastele, kes ei peaks tulema linna trenni tegema, vaid et neil oleks ka võimalus siinsamas Paikusel," rääkis Reili Kaljund.

Trenni tehakse Pärnu rannastaadionil, kus saab harjutada kõiki alasid. Noored on rahul ning kiidavad nii treener Reilit kui seltskonda.

TV 10 sari aitab Paikuse kooli noortel julgelt unistada ja kui tahtmist ning sihikindlust jagub, siis sirgub noorte seast meile tiitlivõistlustelt häid emotsioone toov sportlane.