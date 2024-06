TV 10: Laagri tiim sõidab ratastega ja käib Sauel treenimas

Ei ole väga palju koole, kus jalgrattaparkla on hommikuti nii täis, kui Tallinna külje all asuvas Laagri Koolis. Selles koolis motiveeritakse liikuma nii õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid, aga erilist eeskuju näitavad TV 10 Olümpiastarti sarjas võistlevad noorsportlased.

Kooli TV 10 tiimi juhib Saue Kergejõustikuklubi treener Allan Elerand. "Koostöö hakkaski sellest, et mitmed Laagri kooli lapsed on käinud minu trennis. Osad olid neist väga head, nägin, et vabariigi tasemel võivad häid kohti saada ja said ka," rääkis treener.

Suurt rolli mängib ka kooli otsus spordile ja liikumisele keskenduda. "Vahetunnis saab võimlas käia, võimla on lahti ja lapsed saavad seal mängida," ütles kehalise kasvatuse õpetaja Erko-Hendrik Mõttus. "Meil on tantsuvahetunnid, kus lastakse muusikat ja tantsitakse. Spordipäevad, spordiüritused, meil on neid hästi palju. Terve kool võib alati vaatama tulla, kaasata neid publikuna. See on kambavaim," rääkis Mõttus.

TV 10 sarjas on Laagri Kool oma tiimiga värske tegija, sest mullu debüteerides lõpetati hooaeg 17. kohaga ja finaali ei pääsetud. Tänavu jõuti finaali lausa kolmandana. Allan Elerand ütleb, et tõus tehti suuresti just tänu 24-aastasele Mõttusele. Sarja vabariiklikel etappidel käis kokku 17 last ja tiimi toodi ka neid, kes veel treeningutel ei käi. Et olla sarjas edukas, on Elerandi sõnul vaja ainult nelja tublit noorsportlast, kes teeks kogu hooaja ühtlaselt häid tulemusi.

Elerand on ise Johannes Ermi kõrgushüppe treener, kes teab, et eeskujudel on oluline roll kanda. "See on hästi tore, kui noorel sportlasel on eeskuju, eriti kui ta on eestlane. See on väga teretulnud asi ja viib kergejõustikku edasi," sõnas kogenud treener.

24-aastane Erko-Hendrik Mõttus on hüpanud kõrgushüpet 1.98 ning võistles koolipoisina samuti TV 10 sarjas. Omal ajal andis ta intervjuu reporter Rasmus Mägile. "See on mu lemmikvõistlus. See võistlus hoiabki üleval Eesti kergejõustiku alust," ütles õpetaja.

Nüüd õnnestus Mõttusel tõusta õpetajana pjedestaalile oma teisel aastal. Preemiatšekini jõudnud Laagri Kooli saavutas suurte koolide konkurentsis üksikalade ja mitmevõistluse finaali kokkuvõttes palju rõõmu pakkunud kolmanda koha.