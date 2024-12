TV 10 sarja noori motiveerivad võiduhimu ning unistus olümpiast

"Mulle meeldib teha uusi isiklikke rekordeid ja teistest paremini teha," avaldas avaetapil Võrus võistelnud Toomas Tüür.

"Võiduhimu, võiduhimu," ütles Paul Jonathan Sissas. "Ja see, et mulle meeldib sporti ka teha, see on ka suur motivaator."

"Tahaks ikka poodiumile saada," sõnas Kristofer Nool.

Vanema vanusegrupi ehk 13–14-aastaste poiste 60 meetri jooksus oli Võrus stardis 68 noormeest ning tase oli kõva. Eeljooksude kiireim oli Lasnamäe Vene gümnaasiumi õpilane Aleksei Kononov 7,67 sekundiga.

Ka finaalis suutis ta näidata kõige paremat minekut, kärpides veel sajandiku võrra enda aega. Sellise lõpuga võttis ta Võru etapil esikoha, edestades kolme sajandikuga Karl-Andres Pahvat Valga Põhikoolist ja seitsme sajandikuga Toomas Tüüri Pärnu Vanalinna Põhikoolist.

Sarja pika ajaloo jooksul on Alekseist olnud kiiremad vaid 20 poissi. Näiteks Eesti rekordimees Karl Erik Nazarov oli sama vanalt üle poole sekundi aeglasem.

"Põhimõtteliselt läks hästi, ma olen enesega rahul, tulemus oli mul hea, parem kui varem," arutles Kononov. "Muretsesin muidugi, aga mitte just väga. Aga pingutasin, nagu suutsin."

Kolmanda koha saanud Toomas Tüür on sellest suvest U-14 vanuseklassi Eesti rekordiomanik kümnevõistluses 7696 punktiga. Võrus pjedestaalikoha eest võideldes oma koolivenda Patrick Tomassoni ühe sajandikuga löönud Toomas oli finaalis kuus sajandikku nobedam kui eeljooksus, kus läbis 60 meetrit 7,81 sekundiga.

"Esimene eeljooks ei olnud kõige parem, start läks natuke sassi, aga muidu on isiklik rekord, väga jäin rahule," sõnas Tüür. "Ma mõtlesin, et ma ikka stardist paneks veel kiiremini, aga ega vist kiiremini poleks täna saanud ka."

U-14 rahvusrekordi omanik rääkis, et tahaks areneda heitealades ning tema eeskujud on tiitlivõistlustel medaleid võitnud mehed. "Minu eeskujud on Erki Nool ja Johannes Erm," ütles Tüür.

Mida peab tegema, et nendega ühele tasemele jõuda? "Eks peab ikka kõvasti trenni tegema. Ikka kõvasti," ütles noorsportlane.

13-aastane Toomas Tüür tegi Võrus suurepärase võistluse ka teivashüppes. Algkõrguse 2.60 ületas ta teise katsega, järgmised kaks kõrgust kohe esimesel katsel ning täpselt kolme meetri ületamisega sai ta viienda koha. Sama tulemusega oli neljas tema koolikaaslane Sebastian Värk.

Teivashüpe on noortele kõige raskemaks alaks, sest vähesed saavad koolis seda harjutada ning sari annab hea stiimuli julgus kokku võtta ja proovida. Võrus oli seetõttu poiste võistlus ka äärmiselt pikk ja pingeline – hüpetega alustati juba kell üks ja õhtul kella viieks polnud võitja veel selgunud.

Kogu esikolmik ületas kõrguse 3.20. Katsete võrdluses jagunesid kohad järgnevalt: Urban Aik Sild Viimsi Koolist oli kolmas, juba mitmendat hooaega silmapaistev pikakasvuline Patrick Tomasson Pärnu Vanalinna Põhikoolis teine ja esikoha sai oma koduhallis Paul Jonathan Sissas.

Kreutzwaldi Koolis õppiv spordipoiss alustas hüppamist 2.60 pealt ja võttis neli kõrgust järjest ületades lati puhtalt esimese katsega. "No väga hästi läks, oodatust paremini. Täitsin selle normi täis, mis ma tahtsin hüpata," ütles Sissas.

Kogu aeg sul sujus väga ilusasti, esimese katsega üle – oli see ka miski, mis sulle enesekindlust lisas? "Jaa ikka, muidugi. Sellega mul läkski hoog sisse, et saada kõik essaga üle," sõnas Sissas.

Sissas tahab saada kümnevõistlejaks nagu tema suured eeskujud Johannes Erm ja Karel Tilga. Teivast kaks meetrit ja 80 sentimeetrit hüpanud Kristofer Nool vaatab enda eeskujuna aga kodule palju lähemale – lausa pereringi. Kristoferi onu on nimelt olümpiavõitja Erki Nool. Kui teivashüppes sai ta 12. koha, siis eelnenud 60 meetri sprindis sai head kiirust näitava 7,88 sekundiga seitsmenda koha, olles B-finaali nobedaim.

"Ma jäin finaaliga hästi rahule. Ootused ei olnud nii suured finaalis," tunnistas ta. "Arvasin, et ma jooksen 7,9-ga ikka finaali ka, aga tuli 7,8-ga ja olen rahul."

Teivashüpe on 13-aastase Kristoferi lemmikala kõrgus- ja kaugushüppe ning sprindijooksude kõrval. TV10 Olümpiastardi sarjas võistleb ta esmakordselt. "Pole varem osalenud, sest ma tegelesin poksiga ja siis tulin ära kergejõustikku, sellepärast et enne kergejõustikku käisin koolispordivõistlustel ja seal läks hästi ja siis tulin kergejõustikku," selgitas ta.

Kelle poole sa vaatad, kui mõtled, et olla ka kümnevõistleja? "Ikka onu moodi, Erki Noole," sõnas noormees.

Mis su eesmärgid on, kuhu sa jõuda tahad? "Tahaks olümpiale jõuda suurena," ütles Kristofer Nool.

