TV 10: Väsinud staadioniga Jaksobsoni tiimi väsimatud vedurid

Jakobsoni kool Viljandis on hea näide sellest, et edu saavutamiseks ei pea tingimata omama tipptasemel sportimisvõimalusi. Kooli staadion näeb praegu üsna väsinud välja, aga just sealt on sirgunud mitmed sporditipud - Kuulitõuke Eesti rekordiomanik Kristo Galeta, teivashüppaja Eigo Siimu, võrkpallur Anu Ennok, sõudja Kaarel Kuslap ja jalgpallur Joonas Tamm.

Kõik nad on olnud edukad ka sarjas TV 10 Olümpiastarti, mille eest hoolitsevad koolis kehalise kasvatuse õpetajad Ants Kuusik ja Aivar Hommik, kes ütles, et kõige kõvemad tegijad tulevadki tihtipeale rasketest oludest.

"Staadionikate on 45 aastat selline kummiplaatidega püsinud ja kui midagi ei muutu, siis kumm püsib kaua. Ootame ja loodame parimat," lisas Kuusik.

Sellegipoolest on Viljandi Jakobsoni Kool olnud TV 10 sarjas üks vingemaid ning on kahel korral tulnud ka koolide arvestuses sarja meistriks. Lisaks on nad saavutanud korra teise koha ning kaks korda kolmanda koha. Tänavu tuli leppida kuuenda kohaga.

"Hooaja algul lootsin isegi, et võiksime tänavu ka kolme hulka sattuda. Elu paneb ju ise asjad paika - mõnel etapil ei saa mõni laps tulla, mõni hea laps on mõnel etapil vigastatud. Lõppkokkuvõttes olen kuuenda kohaga väga rahul," ütles Kuusik.

Viljandi Jakobsoni kooli võistkonnast tegi tänavu TV 10 sarjas kaasa etapi kaasa ligi 40 õpilast. Võistkonna tipud käivad harjutamas suvel Viljandi linnastaadionil, trenniks sobivad ka trepid ja mäenõlvad.

75-aastane Kuusik lubab sügisel küll kehalise kasvatuse õpetaja ameti maha panna, aga jätkab TV 10 võistkonna treenimist Viljandi spordikoolis. Aivar Hommik on lapsi TV 10 sarja viinud juba 30 aastat. "Ants on andunud kergejõustikutreener, valdab kõiki alade tehnikaid. Eriti jagab seda jooksualast ettevalmistus. Ta on tõsine töömees, selliseid on väga vähe," kiitis Hommik kolleegi.

Treenerite sõnul on lastel palju ahvatlusi, mis võivad nad spordi juurest eemale viia. TV 10 sarjas osalemine annab aga sportliku vaimu kogu eluks.