Väikesed koolid teevad TV 10 Olümpiastarti sarjaks koostööd

Koolinoorte kergejõustikusarjas TV 10 Olümpiastarti on sisehooaja etapid seljataga ning võistkondlikus arvestuses liidripositsioonidel Laagri Kool ja Parksepa Keskkool. Väiksemad koolid löövad sarjas edukalt kaasa ühendvõistkondadena.

Nende seas - kus põhikooli astmes õppivate õpilaste arv on 250 või vähem - on Simuna Kooli, Roela Kooli ja Võsu Kooli ühendvõistkond teisel kohal.

Seniks, kuni lumi täielikult sulanud ja õues sobivad soojakraadid, treenivad Simuna Kooli noored oma hüppevõimet hoogsalt kooli treppe kulutades. Kaugushüpe on kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreeneri Anna-Liisa Männi üheks lemmikalaks.

"Meil on seda kõige keerulisem sisetingimustes [teha] ja ka õues on seda hästi raske [teha]. Pead hästi nuputama, et kuidas seda õpetada," sõnas ta.

Väike-Maarja vallas asuvas Simuna Koolis õpib 83 noort ja treeningrupid on väiksed. Nii pole põhjust ka imestada, et hea jooksujalaga 7. klassis õppiv Kert Karm on TV 10 vanusegrupi treeningul, kus koos kuus noort, ainus poiss.

"Ma teen trenni nagu ikka jõuan, maksimumi peale, aga vahepeal ikka tahaks, et mõni poiss oleks seltsiks," lausus ta. Ja klassis oled ka ainus poiss? "Jah, oli kunagi klassivend, aga enam ei ole."

Koos Simuna Kooli neljanda kuni üheksanda klassi kergejõustiklastega käib trennis ka 18 kilomeetri kaugusel asuva Kiltsi Mõisakooli õpilane Marissa Moisar.

"Kiltsis ei ole sellist trenni, kuhu minna. Ongi siin parem käia," ütles viienda klassi õpilane. Mis sulle meeldib treeningutel? "Mulle meeldib palju joosta."

Üle-eelmisel hooajal võistles Simuna koos Kiltsi ja Võsu Kooliga ühiselt TV 10 sarjas. Nüüd osaletakse teist aastat sarjas ühiselt Võsu ja Roela Koolidega

"Me ikkagi treenime igaüks omas koolis, omades tingimustes," sõnas õpetaja Männi. "Roela on käinud siin harjutamas, sest neil ei ole kõrguseks võimalusi. Nemad on käinud siin kõrgust ja teivast harjutamas."

Mullu sai kolme kooli ühendtiim sarjas teise koha ja tänavugi ollakse kolme etapi järel teisel kohal. "Jah, ma olen rahul ja miks ma olen rahul: sest lapsed on teinud oma tulemused ära ja võrreldes eelmise aastaga on tulemused paranenud. Asi on läinud edasi. Selles mõttes olen rahul," lisas ta.

Väikeste koolide koostöö annab noortele võimaluse osaleda ajaloolises sarjas ja võistelda suurtel areenidel.

Kolme vabariikliku etapi järel on liider Parksepa Keskkool, kelle õpilased on kogunud 21 alaga 11 940 punkti. Neist vaid 20 punktiga jääb maha kolme kooli ühendtiim, kes omakorda edestab 28 punktiga Orissaare Gümnaasiumi.

Esimeses grupis, suurte koolide seas tõusis liidriks Harjumaal asuv Laagri Kooli võistkond, kes edestab Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Pärnumaal asuva Paikuse Kooli tiime.