Laupäeval toimuvad kalisteenikaspordi Eesti karikavõistlused

Kalisteenikaspordis kasutatakse enda keharaskust jõu, painduvuse ja vastupidavuse parandamiseks. Kalisteenika on populaarsust koguv spordiala, kuna see ei nõua spetsiaalseid jõusaali seadmeid.

Võistlused algavad kell 10 ning kõik jõuvastupidavuse alad toimuvad T1 kolmandas aatriumis. "Lidl Eesti karikavõistluste starti kalisteenikaspordis on oodata rekordarv võistlejaid, kes võtavad üksteiselt mõõtu kolmes kategoorias. Need on akrobaatiliste trikkide ehk vabakavade kategooria, jõu- ja vastupidavuse kategooria ning streetlifting ehk lisaraskusega lõua tõmbamine ja harjutused rööbaspuudel," rääkis peakorraldaja Erik Naissaar.

"Lisaks kalisteenikale on päeva programmis Ott Kiivikase juhendamisel toimuv fitness challenge ning käesurumise võistlus Striidikool Armwrestling Cup," lisas korraldaja.

Sündmuse raames toimuvad konkursid publikule, tantsulised etteasted ning ka parima triki konkursid. Parima triki auhind selgub detsibellide põhjal ehk võistlejale, kellele kuulub publik suurim aplaus.