Naiste saalijalgpalli meistriliiga naaseb nelja-aastase pausi järel

EJL-i rahvajalgpalli osakonna juhataja ja saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas kinnitas Soccernet.ee-le, et naiste saali Meistriliigasse registreerusid Lasnamäe Ajax, Aurora, Jõgeva, Keila ja Kohila.

Eelmistel aastatel said naised talvel mängida ainult saalijalgpalli rahvaliigas. "Kui rahvaliiga on paindlikum, siis meistriliigas mängitakse päris saalijalgpalli reeglitega - seisva mänguajaga jne. Organiseerimise poolepealt proovime hoida standardi oluliselt kõrgemana kui rahvaliigas. Mängitakse jalgpalliliidu määratud kohtunikega, saalid on natuke suuremad," rääkis Allas portaalile.

Minevikus on naiste saalijalgpalli Meistriliigat mängitud kahel hooajal - 2018/19 ja 2019/20. Mõlemal korral krooniti viie võistkonna seast meistriks Pae United, kusjuures teisel hooajal võitis Pae kõik 12 mängu.

