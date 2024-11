Kork lõpetamisest: minus ei ole 110 protsenti, mida tahan koondisele anda

Kork ütles, et lõpetamisotsus on lõplik. Seitsme aasta jooksul esindas ta rahvuskoondist väravavahina 48 mängus. "Kahjuks Eestis me oleme amatöörsportlased, me teeme tööd ja trenni kõrvuti. Ma tundsin, et ma ei suuda mõlemasse maksimaalselt panustada ja mistõttu tuli mingi otsus teha elus," lausus Kork ERR-ile.

"Võib-olla füüsiliselt oleks suutnud jätkata, aga minus endas oli see tunne, et minus ei ole seda 110 protsenti, mida ma tahan anda koondisele. Ma tunnen, et see ei ole aus teiste suhtes aus, kui ma olen selline poole vinnaga koondises. Et ma tean, et ei panusta nii palju, kui ma ise tehaks, et sinna aega ja panust läheks."

Korgi mantlipärijatena on uuel nädalal kogunevasse koondisse kutsutud 20-aastane Victoria Vihman ja 18-aastane Katarina Elisabeth Käpa. Kas noortel läheb kohe raskeks?

"Ma ei ütleks, et neil kohe raskeks läheb," vastas Kork. "Ma usun, et see on nende jaoks hea selline väljakutse, mis vastu võtta ja ma usun, et nad saavad sellega hakkama. Ma ei kahtle üldse selles, et meil on Eestis väravavahte, kes suudavad selle rolli üle võtta."



Klubi tasandil lubab 29-aastane Kork karjääri jätkata. Reedel saab ta pärast hooaja viimast mängu Tabasalu naiskonnaga vastu võtta klubi jaoks esimese Eesti meistriliiga medali.

"Peale mängu saame öelda, et hooaeg on läbi, oleme pronksmedalistid," sõnas Kork. "Selgelt jääb kipeldama, et me hõbedat ära ei võitnud, kui aga vaatame tagasi, mida hooaja alguses ütlesime, et tahame medalit - mida kirkam, seda parem -, siis pronks on meie jaoks tegelikult õnnestumine aasta lõikes."