Teisel poolajal ärganud Portugal kindlustas koha veerandfinaalis

Pärast väravateta avapoolaega viis Rafael Leao võõrustajad 59. minutil juhtima ning 13 minutit hiljem realiseeris Cristiano Ronaldo penalti. Normaalaja viimasel kümnel minutil nähti tõelist väravatesadu, kui esmalt kasvatas eduseisu Bruno Fernandes (80.), seejärel skooris Pedro Neto (83.) ning viienda tabamuse vormistas käärlöögiga Ronaldo (87.). Poola lohutusvärava eest kandis hoolt Dominik Marczuk (88.).

Portugal kindlustas sellega oma alagrupis esikoha ja pääsu veerandfinaali. Samas alagrupis maitses võidurõõmu ka Šotimaa, kes sai John McGinni 86. minuti tabamusest 1:0 jagu Horvaatiast.

Lisaks Portugalile teenis alagrupivõidu ja pääsu kaheksa parema hulka ka valitsev Euroopa meister Hispaania, kes oli võõrsil 2:1 üle Taanist. Võitjate poolel olid täpsed Mikel Oyarzabal (15.) ja Ayoze Perez (58.), taanlaste ainsa värava lõi Gustav Isaksen (84.).

Rumeenia ja Kosovo vaheline C-divisjoni kohtumine jäeti teise poolaja üleminutitel seisul 0:0 pooleli, sest Rumeenia toetajad hakkasid skandeerima Serbia-meelseid loosungeid. Sellest ärritunud Kosovo koondis otsustas väljakult lahkuda ja riietusruumi suunduda. Kuna kosovlased keeldusid väljakule naasmast, tuli kohtumine katkestada.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN