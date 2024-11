Barcelona lõi suure vastasseisu eel seitse väravat

Mängu peakohtunik Eleni Antoniou ei näinud avapoolaja keskel Johan Cruyffi nime kandval staadionil karistusalas austerlannade käega mängu ja see muutis võõrustajad vihaseks: 32. kuni 45. minutini lõid värava nii Ewa Pajor, Kika Nazareth, Aitana Bonmati, Keira Walsh kui Claudia Pina.

Teise poolaja alguses realiseeris Pina penalti ning pärast poole algkoosseisu välja vahetamist vormistas kolm minutit enne lõpuvilet lõppskoori Caroline Graham Hansen. Barcelonale oli see teiseks järjestikuseks suureks võiduks, oktoobri keskel alistati Hammarby lausa 9:0. Avavoorus jäi Kataloonia hiid üllatuslikult alla Manchester Cityle.

Juba sel laupäeval ootab Barcelonat ees koduse liiga suurim väljakutse, kui külla sõidetakse Madridi Realile. Barcelona on kõik üheksa senist liigamängu võitnud väravate vahega 43:5, Real on kaheksast mängust võitnud seitse ja nende väravate vahe on 20:3. Traditsiooniliselt on Hispaania naiste jalgpalli teiseks suureks jõuks olnud Madridi Atletico, linnarivaal Real on nad pärast võistkonna esilekerkimist kinni püüdnud ja neist möödunudki. Praegu on Atletico tabelis kolmas, Madridi naiskonnad mängisid omavahelise esimese mängu oktoobris 1:1 viiki.

Meistrite liiga D-alagrupis on Barcelona kolme vooru järel kuue punktiga City järel teine, Inglismaa naiskond alistas kodupubliku - kuigi Manchesteri lennanud 400 häälekat Rootsi jalgpallifänni panid selle fakti kiirelt ununema - ees teisipäeval Hammarby 2:0.

C-grupis oli täiseduga jätkav Müncheni Bayern 3:0 üle Norra meistrist Valerengast. Frida Leonhardsen-Maanum, Stina Blackstenius, Mariona Caldentey ja Caitlin Foord tõid Arsenalile kindla 4:0 võidu Itaalia esiklubi Juventuse üle. Arsenal on kuue punktiga teine, Juventus kolmega kolmas.