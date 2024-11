Uued tulijad andsid lahingu, aga Real ja Lyon vastasid võimsalt

Hispaania kõrgliigas teist kohta hoidev Real sõitis kolmapäeval külla ülipõneva hooaja järel kevadel Hollandi meistriks kroonitud Twentele ja jäi pooletunnise mängu järel kaotusseisu, kui Jaimy Ravensbergen lükkas paarilt meetrilt võrku Alieke Tuini paremalt äärelt antud karistuslöögi.

19-aastaselt juba maailma parimate mängijate sekka kuuluv Linda Caicedo viigistas avapoolaja lisaminutitel ning andis seejärel 71. minutil Taani koondise tipuründajale Signe Bruunile väravasöödu. Reali teise tabamuse järel andis Twente kuulsamale naiskonnale tõsise lahingu ja jõudis mitmel puhul viigiväravale väga lähedale, kuid võõrustajate lootused kustutas Alba Redondo kiirrünnakust löödud kolmas värav 90+4. minutil.

Kaks minutit hiljem said hollandlannad siiski veel ühe lohutusauhinna, kui 21-aastane kaitsja Sophie Anna Maria te Brake saatis ristnurka kauni kauglöögi ja mäng lõppes Reali 3:2 võiduga. B-alagrupi liidrina jätkab kõik neli mängu võitnud Chelsea, kes oli kolmapäeval Lucy Bronze'i, Wieke Kapteini ja Eve Perisset' väravatest 2:0 üle Glasgow Celticust. Realil on üheksa ning Twentel kolm punkti ehk kaks vooru enne alagrupifaasi lõppu on Chelsea ja Real edasipääsu kindlustanud.

A-alagrupis jäi kaotusseisu ka Lyon, kui 18-aastane Euroopa üks säravamaid tulevikutähti Giulia Dragoni realiseeris 74. minutil AS Roma hea vasturünnaku. Kaheksakordne Meistrite liiga võitja vastas aga kiirelt ja valusalt: Kadidiatou Diani lõi nurgalöökide järel värava 77. ja 79. minutil, kogenud Eugenie Le Sommer lõi 89. minutil Lyoni kolmanda värava ning lõppskoori 4:1 vormistas kapten Wendie Renard kolm minutit hiljem.

Teises mängus alistas Wolfsburg alagrupi punase laterna Galatasaray koduväljakul 5:0. Kõik neli senist mängu võitnud Lyon on edasipääsu kaheksa parema sekka taganud, Wolfsburgil ja Romal on nende järel kuus punkti ning kohtuvad järgmises, üliolulises mängus omavahel.