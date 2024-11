Hooajaks valmistuv Tomingas: pole iseendast päris aru saanud

Eelmisel hooajal kokku neljal korral esikümnesse sõitnud Tuuli Tomingas on ka tänavu eeldatav koondise liider, kellelt suurimaid tulemusi loota. Kuigi ettevalmistus hooajaks on kulgenud nii haiguste- kui vigastustevabalt ja ka testide näidud on senisest paremad, ei oleks Tuuli Tomingas justkui tema ise, kui ta milleski probleemseid kohti ei näeks. Maksimalistina tahab ta tänavu jõuda veelgi säravamate tulemusteni.

"Vorm iseenesest on olnud okei, see seisund on väga kõikuv. Tihti märkan seda, et kui koju jõuan ja kodus on nädal olnud, siis hääbun päev-päevalt. Kodus on see režiim kaootilisem ja palju on muud olmet ja majandamist. Kui laagrisse jõuan, siis kõik läheb jälle paika ja laagri lõpuks on jälle kõik hästi," rääkis Tomingas.

"Jõudlus on ilmselt parem kui eelmisel aastal, aga eks seda näitab talv. On olnud paremaid teste kui eelmisel aastal, kontrollvõistlused näiteks. Ja muidugi see jooks, mis ma Viinis tegin, jooksin uue Eesti rekordi, mis paraku kirja ei läinud, lisas ta. "See näitas ka, et kõva edasiminek on toimunud. Ent teisalt on ka päevi, mis muret tekitavad. Ma pole iseendast päris aru saanud."

Tänavuse hooaja hakul vahetas Tomingas taaskord relvakaba, millega sina peale jõudmine võttis omajagu aega. "Sellega kohanemine oli konarlik nagu mul ikka uute asjadega kohanemine on. Aga ma arvan, et enam-vähem on okei ja pigem ma olen stabiilsem tiirudes kui eelmisel aastal. Aga ma ikkagi oskan ka möödalaske väga ilusasti teha, tuleb ette," rääkis ta.

Eesti koondis teeb hooaja avastardi eeloleval nädalavahetusel, kui Rootsis peetakse rahvusvahelises konkurentsis esimesed kontrollvõistlused. MK-sarja hooaeg algab 30. novembril ja ERR toob vaatajateni otseülekannetena kogu hooaja täismahus.