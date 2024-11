Eesti saalijalgpallikoondis pidi Soome klubi paremust tunnistama

Esimesel poolajal haaras vastane juba kaheväravalise edu. Teisel poolajal kandis eestlaste auvärava eest hoolt igapäevaselt Tallinna FC Bunker Partneris palliv Denis Vnukov. Sama mängija oli resultatiivne ka septembrikuus peetud meeskondade esimeses omavahelises kohtumises, mis lepiti 2:2 viiki, vahendab jalgpall.ee.

Eesti koondis mängis koosseisus Mark Boskin, Rene Kolsar, Edwin Stüf, Roman Bažkov, Raul Männi, Danila Tsõgankov, Raul Rebane, Eduard Desjatski, Lehar Savikink, Temari Nuuma, Mikko Petteri Matinaro, Denis Vnukov, Pavel Rubel, Karl Mööl ja Daniil Dikopavlenko.

Koondise peatreener on Mikko Kytölä, abitreenerid on Ville Sihvonen, Dmitri Skiperski ja Madis Rajando, füsioterapeut on Pavel Putškov ning mänedžeritööd teeb Even Laanemaa.

Treeningmänguga pandi punkt koondise kahepäevasele laagrile.