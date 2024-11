FOTOD | Tallinnas anti algus TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooajale

TV 10 Olümpiastarti sarjast on läbi ajaloo välja kasvanud nii edukaid kergejõustiklasi kui ka teiste spordialade tippe. Oma kogemusi jagasid ja meenutasid Eesti võrkpallikoondise libero Silver Maar, kes on võitnud sarja vabariiklikul etapil palliviske ning motokrossisõitja Hardi Roosiorg, kes sprintis sarjas üheskoos Karl Erik Nazarovi, Johannes Ermi ja Hans-Christian Hausenbergiga.

Oma meenutusi populaarsest noorte võistlussarjast jagasid ka Eesti 4×100 meetri teatenaiskonda kuuluvad Miia Ott, Ann Marii Kivikas ja Kreete Verlin. Kõige värskemad mälestused seoses võistlussarjaga on Miia Ottil, kes püstitas 2021. aastal seni kehtiva vanema vanusegrupi sarja rekordi 60 meetri jooksus ajaga 7.69. Ann Marii Kivikas, kelle põhialad tänasel päeval on 100 meetri ja 200 meetri jooks, näitas TV 10 sarjas häid tulemusi ka pikematel jooksudistantsidel. Kreete Verlin tõdes, et kuigi vabariiklikel etappidel ei õnnestunud tal poodiumi kõige kõrgemale astmele jõuda, siis andis see talle motivatsiooni edasi harjutamiseks ning sarjast edasi liikudes ei jäänud tulemata ka kõrged kohad ja rekordid.

Teatenaiskonna liikmetel on uueks hooajaks püstitatud kõrged eesmärgid nii individuaalaladel kui ka võistkondlikult. Naiste teatevõistkonna peatreener Rauno Kirschbaum rõõmustab selle üle, et Eesti naiste sprindis on saavutatud selline tase, kus Eesti meistrivõistlustel medali võitmiseks ei piisa enam napilt alla 12 sekundi jooksmisest. 2024. aastal õnnestus Eesti naistel esimest korda ajaloos kvalifitseeruda Euroopa meistrivõistlustele ja teatejooksude maailmameistrivõistlustele. Järgmisel hooajal ootab peatreener Eesti rekordi uude sekundisse viimist ning loodab naiskonda jooksmas näha Teemantliiga etapil.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja Orkla Eesti AS tegevjuht Kaido Kaare allkirjastasid uue koostöölepingu, mille kohaselt jätkab Kalev TV 10 Olümpiastarti võistlussarja toetamist peasponsorina. Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tänas ja tunnustas Kalevit, kes on olnud kindel ja pikaaegne toetaja ning hea koostööpartner. Kaido Kaare sõnas, et neil on hea meel toetada niivõrd unikaalset võistlussarja ning aidata kaasa noorte ja laste liikumisharjumuse tõstmisele.

TV 10 Olümpiastarti 54. hooaeg saab alguse 7. detsembril Võru Spordikeskuses ning kulmineerub 12.-13. juunil mitmevõistluse finaaletapiga Karksi-Nuia staadionil, kus viimati selgitati hooaja parimad välja 2014. aastal. Koolivõistkondade registreerimine uueks hooajaks on käimas EKJL-i kodulehel.

TV 10 hooaja vabariiklikest etappidest ja finaalvõistlusest näeb kokkuvõtvaid saateid ETV kanalil ja ERR-i spordiportaalis.