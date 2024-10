Avati registreerimine TV 10 Olümpiastarti 54. hooajaks

Avatud on koolivõistkondade registreerimine maailmas ainulaadse noorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 54. hooajaks.

Paljud erinevate alade tippsportlased, treenerid, näitlejad, lauljad, poliitikud, ettevõtjad ning liikumist armastavad lapsevanemad on koolipõlves saanud võistluskogemuse just TV 10 Olümpiastarti sarjast.

Uuel hooajal on vanemas vanusegrupis starti taas oodatud 14–13-aastased poisid ja tüdrukud ning nooremas vanusegrupis kuni 12-aastased võistlejad. Koolivõistkondade registreerimine on nüüd alanud kergejõustikuliidu kodulehel, kus on üleval ka täpsemad juhendid, sarja statistika.

54. hooaja vanusegrupid:

vanem grupp – 2011–2012. aastal sündinud poisid (PV) ja tüdrukud (TV)

noorem grupp – 2013. aastal ja hiljem sündinud poisid (PN) ja tüdrukud (TN)

Võistkonnad on jaotatud kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule. Tiitlit kaitsevad Tallinnas Jakob Westholmi Gümnaasium ning Orissaare Gümnaasium.

Võistkonnad jaotatakse kahte gruppi vastavalt põhikooli õpilaste arvule:

I grupp – koolis õpib 251 või enam õpilast

II grupp – koolis õpib 250 või vähem õpilast

1971. aasta 12. oktoobril oli kell 20.15 ETV ekraanil sarja tutvustav avasaade. Sarja eesmärgiks hõigati: "Oleme võtnud nõuks järsult suurendada maailmaklassi. Küsite kindlasti, kuidas? Kui oled meie noor vaataja, löö kaasa TV 10 Olümpiastarti sarjas!"

Janek Õiglane, Johannes Erm, Rasmus Mägi, Õilme Võro, Karmen Bruus, Miia Ott, Tristan Konso, Henri Apri on vaid mõned nimed, kes sel hooajal säranud kergejõustiklastest on kasvanud üles TV 10 Olümpiastarti sarjast.

Esimene vabariiklik etapp on kavas 7. detsembril Võrus ja hooaeg kulmineerub 12.–13. juuni Karksi-Nuia staadionil toimuva mitmevõistluse finaaliga.

54. hooaja vabariiklikud etapid:

I etapp – 7. detsember 2025, Võru Spordikeskus

II etapp – 25. jaanuar 2025, Lasnamäe Kergejõustikuhall

III etapp – 29. märts 2025, Tartu Ülikooli Spordihoone

IV etapp – 17. mai 2025, Kadrioru staadion

FINAAL – 12.–13. juuni 2025, Karksi-Nuia staadion

Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kergejõustikuliidu eestvedamisel toimuvas sarjas on lisaks vabariiklikele etappidele kavas ka maakondlikud eelvõistlused, mida aitavad läbi viia erinevad spordiklubid entusiastlike treenerite, juhtide ja lapsevanematega. Uue hooaja maakondlikud eelvõistlused stardivad novembris.