TV 10: Ron Marcus Laurikule tõi üheksavõistluse võidu stabiilsus

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel paras aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemise peale. Juba novembris algavad 54. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub koolinoortele sarjas mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Vanema vanusegrupi, 13- kuni 14-aastaseid poisse ootas juunis Jõhvis toimunud mitmevõistluse finaalis üheksavõistlus. Selle jõuproovi on sarjas läbi teinud näiteks hiljuti kümnevõistluses Euroopa meistriks tulnud Johannes Erm, varem EM-il pronksi võitnud Janek Õiglane ja ka maailmameistrivõistlustel hõbeda pälvinud Maicel Uibo. Aeg näitab, kas ka nende poiste seast tuleb tiitlivõistluste medalivõitjaid.

Oodatud tasu sai visa võitleja 13-aastane Ron Marcus Laurik, kes oma neljandal TV 10 hooajal jõudis ihaldatud mitmevõistluse võiduni. Peetri Põhikooli õpilane kogus üheksa alaga 7538 punkti.

"See on ikka väga eriline tunne, et võit tuli just [sarjas osalemise] viimasel aastal ja viimasel võistlusel. See on üldse TV 10 sarjas minu teine võit. Ma olen väga õnnelik, et see tuli just sellel võistlusel," rääkis Laurik.

Jalgratta ja Valter Külveti nimelise ketta Pippi Lotta Enokilt vastu võtnud Laurik võitis üheksast alast ühe, olles 62 meetriga parim palliviskes, kuid näitas väga head stabiilsust nii hüpetes, jooksudes kui heiteringis. Vaid päev enne finaali oli ta piirkondlikul kvalifikatsioonivõistlusel Tallinnas teinud jalale liiga, kuid suutis Jõhvis oma tulemused ära teha.

Laurik läbis 60 meetrit ajaga 8,09, hüppas kaugust 5.45, tõukas kuuli 13.45, ületas kõrgushüppes 1.60, heitis ketast 40.97, sai 60 meetri tõkkejooks kirja 9,10, teivashüppes 3.10 ja 1000 meetri jooksus 3.11,08.

TV 10 Olümpiastarti vanemate poiste üheksavõistluse autasustamine Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

"Andsin endast kõik. Vahepeal mõtlesin üldse, et kas pärast esimest ala edasi teen, sest tagareis ja puus olid nii valusad, et ma ei saanud teha. Ma võtsin valuvaigistit ja määrisin geeli jalale, ootasin natukene ja tundus, et saab edasi teha," rääkis Laurik.

Mairo Tänav-Tänaku juures treenivat Laurikut juhendas vihmas kulgenud teivashüppes kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool. Kolm meetrit ja kümme sentimeetrit ületanud Ron Marcus harjutab Noole kergejõustikukoolis ja loodab ise ka olümpiale jõuda.

"Läksin kergejõustikutrenni kuueaastaselt ja teen siiamaani väga tugevasti sporti. Viimastel aastatel oleme jooksnud palju lõike, teinud paljusid alasid ning see ongi mind tugevaks teinud," arvab noor kergejõustiklane.

Üheksa ala kokkuvõttes jäi vaid 69 punktiga oma trennikaaslasele alla 13-aastane Konrad Kruuse, kes näitas lisaks tõugetele ja heidetele ka väga head kiirust ning üllatas ennast 1000 meetri 3.09,98 läbimisega.

"See oli ikka väga suur üllatus," tõdes 21. kooli õpilane. "Ma arvasin, et kui täna jooksen alla 3.20, siis see oleks juba fantastiline, aga alla 3.10 - no midagi paremat ei saanud oodata. Ma lootsin, et teen 7000 punkti ära, siis oleks hea, aga võtsin jooksus end kokku ja tuli 7400 punkti. Ma olen väga rahul," kinnitas Kruuse.

Sarja rekordiomanikuna (kolmekilose kuuliga tema poolt tänavu märtsis püstitatud rekord on 17.31) tõukas Kruuse mitmevõistluse sees kuuli 16 meetrit ja 88 sentimeetrit. Suurim varu jäi sisse kettaheites, kus ta sihtis 45 meetrit, kuid pidi leppima 36-meetrise heitekaarega.

"Kahjuks ei saanud kummagagi rahule jääda. Kuulis ma andsin meetri ära ja ketas läks ikka väga halvasti. Ma arvan, et mul on praegu tulnud mingi raskus selle väikse kettaga (vanemad poisid heidavad sarjas 0,750 kg kaaluvat ketast) aga õnneks või kahjuks seda enam heitma ei pea ja saab juba suurema poole edasi liikuda," sõnas ta.

Kert Kartsepp Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Üheksavõistluse kolmas oli Võrumaa noor sportlane Kert Kartsepp, kes sai kolm alavõitu. Kääpa Kooli õpilane spurtis 60 meetrit 7,73 sekundiga, hüppas seejärel parimana kaugust 5 meetrit 56 sentimeetrit ning oli siis kiireim 60 meetri tõkkejooksus ja seda ajaga 8,49 sekundit.

"Plaanisin kõik ilusti teha, et kõik välja tuleks ja ühtegi nulli ei saaks. Tuli päris ilusti välja, aga heitealad tulid halvasti. 60 meetri jooksus kordasin oma rekordit, kauguses tegin kümne sentimeetriga rekordiparanduse ja tõkkejooks oli ka päris hea," kommenteeris ta.

Üle 7000 punkti kogunud esikolmikule järgnes 1.60 kõrgust hüpanud Devon Järvekülg Paikuse Koolist. Viienda koha sai Jako Jesper Kukk Tartu Kesklinna Koolist ja viimase auhinnalise, kuuenda koha võitles välja Karol Kivi. Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilane jõudis nii kõrgele vaatamata nullile kettaheites. Ta võttis kõrgushüppes alavõidu 1 meeteri ja 64 sentimeetri ületamisega ja hüppas kaugust 5 meetrit ja 36 sentimeetrit.

"Alguses ma käisin judos, kuid siis ma tulin sealt ära, sest mulle ei sobinud see väga. Kuna minu õde käis kergejõustikus, siis otsustasin ka tulla ja olen siin käinud nüüd juba seitse aastat," ütles Kivi.

Teivashüppes 3 meetri ja 55 sentimeetri ületamisega parimat tulemust näidanud Eke Kaur Aavik Nõmme Põhikoolist oli üheksavõistluse kokkuvõttes seitsmes, edestades napilt Oliver Ojanurme Laagri koolist. 6000 punkti piiri ületas veel ka Kristjan Aleksandrov Viljandi Jakobsoni Koolist. Keeruka katsumuse tegi selles vanusegrupis läbi 37 väga põneva taustaga poissi. Loodame, et paljud neist realiseerivad oma unistuse just spordirajal.