TV 10: Lisandra Häling võitis kaheksavõistluse lõpumeetrite kukerpalliga

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel paras aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemise peale. Juba novembris algavad 54. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub koolinoortele sarjas mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Vanemas, 13-14-aastaste neidude vanuseklassis tegi juuni keskel Jõhvis toimunud finaalis mitmevõistluse lõpuni 41 sportlast ja kahte paremat jäi lahutama - uskuge või mitte - vaid üks punkt. Suursoosik, 13-aastane Lisandra Häling Saue Koolist sai kaks alavõitu. Ta hüppas viis meetrit ja üheksa sentimeetrit kaugust ning viis 60 meetri tõkkejooksu oma rekordi 9,31 sekundi peale. Selle alaga teenis ta legendaarse mitmevõistleja Heino Lipu nime kandval staadionil üle tuhande punkti.

Kaks alavõitu võttis ka 13-aastane Lisell Laul Orissaare Gümnaasiumist. Ta viskas üle 53 meetri palli ja ületas kõrgushüppes 1.68 sentimeetri peale seatud lati, korrates nii sarja läbi aegade viiendat tulemust. Sama kõrgele hüppas TV 10-s võisteldes tänane Eesti koondise esinumber kõrgushüppes Elisabeth Pihela. Lisell harjutab Endel Tustiti juhendamisel.

Nii tugev kõrgushüpe valmistas üllatust noorele sportlasele endalegi. "Ma ei oleks seda arvanud,et ma oleks arvanud, et umbes 1.60 võiks olla. See oli küll täielik enda ületamine. Ma olen väga õnnelik," kinnitas Laul. "Ma arvan, et võtsin julguse kokku ja sain aru, et ma tegelikult suudan rohkem hüpata," rääkis 1.50 peal veidi hädas olnud Laul raskuste ületamisest.

Et Häling andis palliviskes palju meetreid ära, siis sai Laul viimaseks alaks napi, viiepunktilise edu. Otsustavas 600 meetri jooksus pigistasid juba neli hooaega sarjas teineteisega konkureerinud noored endast viimase välja. Paari sammuga Lisellist ettepoole pääsenud Lisandra jalad olid lõpujoont püüdes juba täiesti tühjad, kuid tahe oli nii suur, et Lisandra viskus finišisse unikaalsel moel, kukerpalli tehes ja üle joone roomates. Kohe langes tema järel tartaanile ka Lisell.

Järgnes dramaatiline ootuse hetk ja siis selgus, et Lisandra oli jooksurajal 33 sajandikku kiirem kui Lisell ning tuli mitmevõistluse võitjaks. Nii pööras treener Heiko Väädi õpilane viiepunktilise kaotuse ühepunktiliseks võiduks. Lisandra oma emotsioone tagasi ei hoidnud.

"Terve pere reaalselt rääkis mulle kogu aeg, et ma teen selle ära, et ma suudan seda teha ja ma suutsingi seda teha. Ma olen nii õnnelik. Ma lihtsalt olen sõnatu, et mida ma praegu tegin. Jooksu lõpus ma reaalselt kartsin, et see ei tule ära, aga ma roomasin finišisse ja tegin selle ära," tõdes Häling.

"Ma arvan, et see läheb korralikult kuskile ajalooraamatutesse kirja, et kuidas kukerpalliga ja roomates siis üle finišijoone [tulla], et see oli päris lahe. Õnn soosib vahest tugevaid ja see üks punkt - mõlemad väärisid võitu," tõdes treener Väät.

Lisandra Häling Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Häling tegeleb kergejõustikuga seitsmendat aastat ja enne tänavust hooaega juhendas teda vanaisa, kogenud treener Allan Elerand. "Kõige ohtlikum ala talle oligi ja on jupp aega olnud see viimane 600 meetrit, aga seekord võttis ennast kokku ja tegi ära. Kõik õnnestus, väga hea," sõnas Elerand. "Kindlasti seda [kukerpalli] on haru harva ja läks üliõnneks - oleks see varem juhtunud, siis polekski seda õnne olnud. Õnneks täna läks nii ja õnn on väga suur," lisas ta.

Palju energiat sai Lisandra emalt ja isalt, kes elasid talle staadionil kaasa. "See toetus, mida me Lisandrale saame anda, on maksimaalne," sõnas noore sportlase ema Everli. "Me ikka katsume kõikidel võistlustel, kus ta võistleb, käia ja pöialt hoida ja ergutada. Meil on väga, väga hea meel Lisandra üle. Ta vääris seda võitu, sest ta andis endast kõik ja seda oli näha."

Pisar silmas elas Lisandrale kaasa vanem õde Laura, kes üheksa aasta eest oli sama sarja finaalis just Pippi Lotta Enokit edestades 14-s.

"Ma arvan, et kaugushüpe, kõrgushüpe ja jooksud, et need on alad, milles õde on väga tugev. Lõpptulemus, et ühe punktiga võit on ikka väga äge, et isegi endal käed värisesid. Tekkis tunne, et nagu ise oleks võistlen, selline mälestus tuli," sõnas Laura Hääling.

Perekonna toetust sai tuge ka dramaatilises duellis teise kohaga leppima pidanud Lisell Laul, keda lohutasid kohe ema ja noorem õde. "Viimasel sajal jooksin jalad nii kinni," tõdes Laul. "Ma mõtlesin, et kukun enne finišit, aga õnneks ei kukkunud. Ma mõtlesin, et annan endast kõik ja vaatame, et kuidas tuleb. Tuli suht okeilt välja, natukene jäi puudu, aga mis teha."

Võiduauhinnaks olnud jalgratta andis üle olümpiale pürgiv Pippi Lotta Enok. Kaheksa alaga kogus Lisandra Häling 6874 punkti ja Lisell Laul 6873 punkti. Kolmanda koha sai neist aasta noorem Arina Tsatsurina Lasnamäe Vene Gümnaasiumist juba 6640 punktiga.

Vanema vanuseklassi neidude mitmevõistluse autasustamine Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL

Vaid 69 punkti jäi pjedestaalile pääsemisest puudu Mirtel Kollol, kes tõi tõhusad punktid Jakob Westholmi Gümnaasiumi tiimile. Ta sai alavõidu kuulitõukes (14.23) ja noppis head punktid nii sprintidest kui kaugushüppest. Ta treenib võitja Lisandraga koos Heiko Väädi juures.

Lisaks kergejõustikule tegeleb 14-aastane Kollo edukalt ka laulmisega ja esines finaali avamisel ansambliga Vennad, kuhu kuuluvad eelnevalt TV 10 sarjas võistelnud noored. Jõhvis oli Mirteliga laval Maarja-Liis Nurja, Emily Mäesepp ja Stella Seim.

See [ansambliga tegelemine] on läinud aina tõsisemaks. Lugusid valime selle järgi, mis on hoogsad, mitmehäälsed ja tõmbaksid rahva kaasa," kinnitas Kollo.

Viienda kohaga lõpetas mitmevõistluse novembris 13-aastaseks saav Keidy Pindmaa Valga Põhikoolist, kes sai alavõidu 60 meetri sprindis 8,27 sekundiga. Ta edestas 34 punktiga Emma Jürisood Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist.

Esimesena ei pääsenud autasustamisele kodustaadionil võistelnud Liana Muhhina Jõhvi Kesklinna Koolist, kes kogus 6195 punkti. Talle järgnenud Crystal-Eliis Krapp Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist ja Sofia Suprun Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumist suutsid ületada samuti 6000 punkti piiri.

Sarjas 8-võistluses auhindu võitnud sportlastest on jõudnud kergejõustiklastena olümpiamängudele Grit Šadeiko, Ksenija Balta, Kaie Kand, Moonika Aava, Anu Kaljurand ja treenerina Anne Mägi.