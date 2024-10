TV 10: Kergejõustiku tulevikutähed trotsisid Jõhvis vihmasadu, võit Roomale

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel paras aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemise peale. Juba novembris algavad 54. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub koolinoortele sarjas mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

Juuni keskel Jõhvis toimunud etapil olid kuuevõistlejatest 60 meetri stardijoonel valmis endast kõik andma lausa 41 12-aastast ja nooremat neiut. Oodatult näitas kõige väledamat minekut Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 12-aastane õpilane Nora Rooma, kes alustas mitmevõistlust 8,53-sekundilise sprindiga. "Oleks võinud tulla isiklik rekord, aga jään rahule," sõnas ta.

Edasi liiguti palliviske juurde, kus Rooma sai kirja 42 ja poole meetrise viske. Alavõidu võttis Lilli-Regina Varik Viljandi Kesklinna Koolist. Nii viimasel vabariiklikul üksikalade etapil kui nüüd mitmevõistluse finaalis oli ta palliviskesektoris osavaim, seekord 45 meetri joone ületamisega. Kuuevõistluse kokkuvõttes sai Varik 15. koha.

Avapäeva lõpetasid tüdrukud Jõhvi staadionil kaugushüppega. Väikse üllatusena noppis alavõidu Rosalie Trööp Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumist. Kaks päeva enne oma 12. sünnipäeva näitas ta nelja meetri ja 87 sentimeetri pikkust hüpet. Mitmevõistluse liider Nora Rooma oli samuti tubli ja sai kopsakad punktid nelja meetri ja 74 sentimeetri peale kandund hüppe eest.

Teine võistluspäev algas noortele tüdrukutele 60 meetri tõkkesprintidega. Nii, nagu siledas sprindis, oli ka siin kiireim juba hooaja alguses ennast talendika välejalana tutvustanud Rooma. Ta läbis distantsi 9,16 sekundiga, mis märgib sarja uut rekordit. Viit tõket joostil finaalis kaheksandat korda.

Kõrgushüpe, selle vanusegrupi mitmevõistluse viies ala, peeti tugeva vihmasajuga ning nõudis noortelt julgust ja head keskendumist. Kõige paremini suutis rasketest oludest üle olla Josefine Joorits, kes jätkab sarjas vanemate traditsioone. Ka üksikalade etapil kõrguse võitnud 12-aastane Rakvere Reaalkooli õpilane ületas 1.48 peale seatud lati ja sai rõõmustades joosta oma treenerist isa Mikk Jooritsa vihmavarju alla.

Mitmevõistluse liider Nora Rooma sai jagu 1.40-st ja kaugushüppe võitnud Rosalie Trööp 1.32-st. "No väga külm ja natuke päris märg, aga kui sul on mingid soojad riided kaasas, siis need kindlasti aitavad. Muidu selline vihm ja külm ilm on päris halb kõrgushüppeks," tõdes Trööp ERR-iga rääkides. "Eilsete tulemustega jäin päris rahule, kaugushüppes tulin esimeseks, mis on päris üllatav ja 60 meetris jäin teiseks, mis oli ka päris üllatav. Kokkuvõttes jäin väga rahule."

Kahepäevasele võistlusele panid nooremad tüdrukud punkti raske 600 meetri jooksuga, kus tulevased sporditähed panid endast absoluutselt kõik mängu. Alavõidu sai 12-aastane Paikuse Kooli õpilane Karmen Uibo, kes läbis distantsi 1.51-ga. Teisena, 1,62 sekundit hiljem, finišeerus Nora Rooma, kes tuli mitmevõistluse võitjaks. Heade eeldustega ja töökas Rooma tegeleb kergejõustikuga neljandat aastat. Nora jagas kohe ka muljeid, et kuidas küll ikka kõik alad niivõrd hästi välja tulid.

"Ei tea! Ma ei tea miks osad alad on hästi, osad on harjutamisega ja osad ma lihtsalt jooksen. Täna oli [kõige raskem] 600 meetri jooks ja eile pall," tõdes mitmevõistluse võitja.

Pippi Lotta Enokilt sai Nora Rooma autasustamisel tubli pingutuse eest nii võidudiplomi kui tõukeratta. Kuue alaga kogus ta 5024 punkti. Tema ülekaal oli veenev. Treener Mikk-Mihkel Arro õpilane edestas 262 punktiga Josefine Jooritsat ja 330 punktiga Rosalie Trööpi.

Autasustamisele pääsesid kuus esimest ning neljanda koha sai Kiara Sööt, viienda Karmen Uibo ja kuuenda Nõmme Põhikooli õpilane Mathilde Nurmsalu, kes käis mikrofoni ees neljanda ala järel. "Ma enam-vähem jään avapäevaga rahule, aga pallivise oleks võinud paremini minna. Ma loodan, et ma kõrguses ei aja midagi sassi, kuna ma ei oska seda väga!" rääkis ta.

Selle vanuseklassi tüdrukutel on aega alasid lihvida veel küll ja küll. Teisest kuni kuuenda kohani mahtusid ritta tüdrukud, kes võitlesid finaalis ka oma koolivõistkonna eest. Seitsmenda kohaga lõpetas mitmevõistluse individuaalse normitäitjana finaali jõudnud Mirtel Rebane, kes tundis siirast rõõmu, et pääses Juhan Liivi nimelisest Alatskivi Koolist ainsana õpilasena finaali.

"Päris normaalne. Kogu aeg näed uusi inimesi ja saad väga palju rekordeid. Päris lahe. Võib-olla ma rohkem näen ennast tulevikus kas või kaugushüppes või 60 meetris," arvas Rebane ERR-iga rääkides.

Kaheksas oli Muhu Põhikoolis õppiv ja alles 11-aastane Joanna Luht ning kodulinnas võistelnud noortest sai parimana 12. koha Yehenia Pyvovar Jõhvi Kesklinna Koolist.

Sarjas kuuevõistluse võitnud sportlastest on hiljem jõudnud olümpiamängudele Grete Šadeiko, Ksenija Balta ning Anu Kaljurand.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 7. detsembril Võrus, kus põhialaks on 60 meetri sprint. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIT. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.