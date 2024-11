TV 10 vilistlane Silver Maar: šokolaad oli muidugi kõige parem auhind

Viljandist pärit Eesti võrkpallikoondise libero Silver Maar võitis koolipoisina TV 10 Olümpiastarti sarjas palliviske vabariiklikul etapil nii nooremas kui vanemas vanusegrupis. Kiire käega Maar tõi kergejõustikusarjas oma koolitiimile häid punkte ja hankis võistluspingega toimetulekuks uusi kogemusi.

"Seal oli eriti põnev see, et sa ei teadnud, mis sind ees ootab, kui tugevad su vastased on. Võrkpallis sa ikka enam-vähem tead, et tuttavad näod on ees ja oli teada, mis koht võib tulla. Siin TV 10 sarjas ei osanud ette aimata," ütles Maar.

Silver Maar ja Anu Säärits Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

TV 10 karastusega on ka MM-sarja kogemusega motokrossisõitja Hardi Roosiorg. "Motokrossis on samamoodi, et sul on võistluspuu taga 40 sõitjat ja tahad võita. Kergejõustikus 60 meetri jooksus oled samuti päris mitme poisiga stardijoonel ja tahad ikka esimesena välja tulla," ütles krossisõitja.

Kuni 12-aastaste 60 meetri tõkkejooksus suvel sarja rekordi püstitanud Nora Roomale klaasist rekorditähekese täna Tallinna Kergejõustikuhallis üle andnud tõkkesprinter Kreete Verlin on ise sarjas auhindu võitnud ja käinud etappidel ka tulevasi talente ergutamas.

"2015. aastal sain ma ise Võru spordihallis autasustada Pippi-Lotta Enokit ja Anna Marii Kivikat ja nendega koos olen ma võistelnud ja Pippi-Lottaga koos ka treeninud," ütles Verlin. "Kui ma nende kätt surusin, siis ei osanud teada, mis tulevik toob, et me kõik omavahel sõbrannad oleme ja koos igasuguseid toredaid asju oleme teinud."

Kreete Verlin ja Nora Rooma Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

TV 10 kogemusega tipud kutsuvad kõiki 10-14-aastaseid noori osalema 54. hooaja võistlustel. Maakondlikel etappidel saavad alade parimad auhinnaks lillat värvi sarja sümboolikaga särgi. "Esimene kord, kui ma võitsin, siis šokolaad oli muidugi kõige parem [auhind], sest kõikide nende koolikaaslaste vahel sai jagada ja siis tulid kõik kohe ümber," ütles Maar, kes võistles omal ajal muuseas ka korvpalluri Märt Rosenthali vastu.

TV 10 hooaja vabariiklikest etappidest ja finaalvõistlusest näeb kokkuvõtvaid saateid ETV kanalil ja ERR-i spordiportaalis. Koolivõistkondade registreerimine uueks hooajaks on käimas EKJL-i kodulehel.